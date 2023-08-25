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台積電中科2奈米廠都審過關 中市盼補助烏日再生水廠

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
攸關台積電中科2奈米廠的中科台中園區二期擴建案，今上午台中市都委會審議通過，市府表示，未來用水需求大增，盼中央盡快核定烏日再生水廠；圖為施工中的水湳再生水廠。圖／台中市水利局提供
攸關台積電中科2奈米廠的中科台中園區二期擴建案，今上午台中市都委會審議通過，市府表示，未來用水需求大增，盼中央盡快核定烏日再生水廠；圖為施工中的水湳再生水廠。圖／台中市水利局提供

攸關台積電中科2奈米廠的中科台中園區二期擴建案，今上午台中市都市計畫委員會審查通過，後續送內政部都委會審議；為避免排擠民生用水，中科管理局承諾未來100%採用再生水，初估每日需供水10萬公噸。台中市水利局表示，中市已規畫烏日水資中心與再生水廠，總預算155億元，完工後可供應每日3萬噸再生水，盼中央早日核定。

台中市目前有水湳、福田水資中心與再生水廠興建中，水湳再生水廠2024年底可供應再生水1萬噸，主要供應中科友達科技等需求，福田再生水廠2026年可供再生水5.8萬噸，將供應給中龍鋼鐵使用。

水利局長范世億說，台積電中科2奈米廠未來完工後，每日需供水近10萬噸，環評承諾未來用水100%採用再生水，等台中大里汙水下水道接管完成後，福田再生水廠每日可再生產再生水每日7萬噸，市府另規畫新建烏日水資中心與再生水廠，完工後每日可生產3萬噸再生水，總共每日10萬噸供台積電新廠使用。

市府表示，烏日高鐵周邊區域新建案多，移入人口增加，當地汙水下水道尚未接管，市府規畫興建烏日水資中心46億、烏日再生水廠54億、輸水幹管等工程55億元，不含汙水接管整體工期預計3年，整體計畫尚待中央核定。

范世億說，台積電中科2奈米場的都市計畫過關後，未來每日需供水10萬公噸，盼中央趕快審核「 台中市公共污水處理廠再生水供應中科台中園區推動方案」，核定補助啟動烏日水資源回收中心及再生水廠計畫，才不會讓中部地區民生與工業用水互相排擠。

市府強調，中科台中園區二期擴建案已通過台中市都審，後續由內政部都委會審議，未來台積電新廠房用水量大增，也需要依環評承諾使用再生水，盼中央早日核定補助烏日再生水廠，降低中科擴廠後的民生用水衝擊。

攸關台積電中科2奈米廠的中科台中園區二期擴建案，今上午台中市都委會審議通過，市府表示，未來用水需求大增，盼中央盡快核定烏日再生水廠；圖為施工中的水湳再生水廠。圖／台中市水利局提供
攸關台積電中科2奈米廠的中科台中園區二期擴建案，今上午台中市都委會審議通過，市府表示，未來用水需求大增，盼中央盡快核定烏日再生水廠；圖為施工中的水湳再生水廠。圖／台中市水利局提供

台積電 中科 建案

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