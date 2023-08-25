法人：廣達積極調整策略 加強 AI 伺服器業務布局

今（25）日大盤開低，盤中下跌近200點，受到大盤影響，AI 指標股廣達（2382）也開低且震盪，開盤價格為249.5元，盤中跌幅超過5%。

根據元大投顧研究報告指出，在輝達（NVIDIA）發布財報後，廣達內部也調高了今年在 AI 伺服器業務方面的目標，並計劃增加出貨量。廣達作為主要的美系 CSP 業者之一，在 AI 伺服器系統整合方面占有重要地位，由於受到CSP 業者的青睞，該公司的產品出貨順利度明顯優於同業競爭對手。

此外，預測 Al 伺服產品將從2023年底開始逐步增加供應量，也在之前的財報說明會，已經修訂了2023年的服務器營收指引，預計將推動2024年在全球 AI 伺服器市場占有約25%的份額。

研究報告說明，廣達的 Al 伺服器採用了高階的Leve1晶片，使其價格相對於一般型號的伺服器要高出許多。這項策略使得廣達在晶片市場中能夠獲得更大的利潤。從業績結構來看，2023年廣達的 Al 伺服器業務預計將占到整體營收的13%，這一比重的提升，將有望對公司的盈利能力產生積極的影響。