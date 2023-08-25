鈺太急單到手 第3季有望優於第2季
PC庫存調整目前已經告一段落，隨著英特爾新筆電平台有望在明年成為市場主流，筆電品牌也正準備搶攻這塊新商機，微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）受惠於傳統旺季及急單效應，今年第3季營運將有望力拼繳出優於第2季成績單。
進入第3季後，整體供應鏈庫存水位幾乎已經回到正常，不過由於終端消費景氣仍舊相對平淡，使PC、筆電供應鏈在下半年接單狀況不如以往傳統旺季水準。
但由於英特爾有機會在今年下半年推出新一代筆電平台Meteor Lake，由於據傳該平台將加入新一代視覺處理器（VPU）強化 AI、機器學習能力，因此被外界視為英特爾跨入 AI 世代的全新開始，使下半年筆電供應鏈開始受惠於這波急單效應，且這股效應將可望延續到明年。
法人指出，鈺太成功受惠於客戶急單，將有機會讓第3季合併營收繳出優於第2季的成績單，使今年前三季營運呈現逐季成長動能。且由於未來筆電、車用都可望因生成式 AI，使智慧語音助理需求大爆發，代表MEMS麥克風用量及規格都將明顯提升，鈺太有機會大啖 AI 商機。
鈺太公告7月合併營收達1.60億元、月成長6.1％，寫下約一年以來單月新高。累計今年前七月合併營收為9.55億元，相較去年同期減少37.3％，主要受到筆電市場需求不如2022年影響。
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