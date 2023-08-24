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Nvidia資料中心業務季增141% 業務占比首次突破76%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達（Nvidia）。(路透)
輝達（Nvidia）。(路透)

根據輝達（Nvidia）最新財報數據顯示，上季資料中心業務達103.2億美元，季增141%，年增171%，且看好後續成長力道；TrendForce認為，主要高營收成長動力來自資料中心AI伺服器相關解決方案業務，主力產品包含AI加速晶片GPU、AI伺服器參考架構HGX等，作為大型資料中心的AI 基礎設施。

TrendForce預期，Nvidia將進一步整合其軟硬體資源，並更細緻地將其高階及中低階GPU AI加速晶片，與各ODM或OEM綁定合作軟硬體系統認證模式。除加速在CSP雲端AI伺服器基礎設施布建之外，也和VMware等合作Private AI Foundation等方案，將其觸角延伸至邊緣Enterprises AI伺服器市場，以支撐今、明兩年資料中心業務穩定成長。

Cloud AI強勁需求驅動，推升Nvidia資料中心業務占比，TrendForce表示，自今年起，各大CSP大舉投入ChatBOT及公有雲各種AI服務基礎設施後，Nvidia更直接受惠，上季資料中心業務營收占比一舉突破76%。

TrendForce觀察，預估Nvidia在高階GPU產品銷售策略上，將於今年下半年後有所轉變，原高階AI伺服器主打以搭載A100及H100為主，在市場需求大好的預期下，將改主攻售價更高的H100，才能有效刺激資料中心相關業務營收向上。

TrendForce表示，HGX及MGX等AI伺服器參考架構將是Nvidia下半年後主攻AI方案的利器；近期Nvidia除針對核心AI晶片GPU進行更細緻化的產品定位外，也積極主推其HGX及MGX等方案，這並不是伺服器產業鏈首見作法，但Nvidia有機會在此策略上穩固領先利基。

值得注意的是，對ODM或OEM而言，由於預期Nvidia於2023~2024年在雲端服務業者的AI伺服器主力市場將大有斬獲，有利於拉抬整體AI伺服器出貨量及營收成長，但隨著Nvidia策略性導入HGX或MGX等標準化AI伺服器架構，也使未來ODM等業者將因AI server核心產品架構較趨於同質化而使彼此爭取CSPs等訂單之競爭態勢更趨於白熱化。

此外，觀察大型CSPs如Google、AWS未來有擴大導入自研ASIC AI加速晶片趨勢，也可能侵蝕部分Nvidia GPU市場，估此亦為Nvidia持續推展不同定位GPU產品及整體方案，欲進一步將AI業務積極拓展至Tier-2資料中心如CoreWeave等及邊緣Enterprises客戶的主因之一。

AI 伺服器

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