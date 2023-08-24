工研院「自主移動機器人聯盟」商用化推動邁向新里程碑

智慧工廠倉儲靠機器人撿料、搬運貨品。全球自主移動機器人應用開花，面對跨廠牌機器人「通訊互通」仍是一大困難，為普及自主移動機器人產業發展，工研院今（24）日宣布攜手仁寶電腦（2324）、友上科技，利用AMRA-271共通通訊協定，在TAIROS首次展示跨廠牌移動機器人通訊整合，讓各家機器人能說「同一種語言」，提升機器人標準依循、相容性等，促進產業掌握全球新商機，帶動我國自主移動機器人商業化再邁出一大步。

自主移動機器人聯盟（Autonomous Mobile Robot Alliance；AMRA）推動召集人暨工研院副院長胡竹生表示，AMRA近一年有三項重要發展，第一，發行AMR產業共通通訊協定標準「AMRA-271 移動機器人-共通通訊協定」，今日也由工研院攜手仁寶電腦、友上科技共同展示透過共通通訊協定進行的跨廠牌移動機器人整合。

第二，完成AMR性能規格測試方法標準（AMRA-201）與安全規範標準（AMRA-220）的中文化，與推動產品標章機制，已協助緯創資通的移動機器人產品取得AMRA-201自我宣告標章。

第三，完成台灣第一次系統化調查移動機器人相關產品標準需求，除幫助產業了解那些標準是重要且必須的之外，調查結果也將供公領域管理單位作為未來管理法規訂定的參考。

未來AMRA將針對AMRA-201進行改版，預計2023年年底將新增半導體相關的性能規格要求與測試方法，期待與國內外相關供應商與使用者合作，推動AMRA標準與產品認證標章的採用、以及共同依循的基準。

胡竹生指出，工研院自2020即攜手產業成立「自主移動機器人聯盟」，成員已累積50家業者、逾千人次參與標準制定。2021年發布首份通用標準，開創產業新紀元。2022年推動首份安全標準，提升產品價值。2023年更發行AMR產業共通通訊協定標準「AMRA-271 移動機器人-共通通訊協定」，期望透過推動標準、產品認證標章、通訊共通等，創造自主移動機器人應用新商機。

為解決傳統自主移動機器人性能規格定義不同、系統間封閉無法兼容作業的情形，工研院攜手AMR產業成立「自主移動機器人聯盟（Autonomous Mobile Robot Alliance；AMRA）」，正式發佈第一個產業技術標準「AMRA-201 移動機器人通用要求與測試方法」。AMRA標準是由產業主導推動的產業標準，目的是為了建立供應商與使用者都可以依循信任的共同基礎，自2020年聯盟成立至今，制定相關如性能規格定義與測試（AMRA-201）、產品安全規範（AMRA-220）、跨廠牌型號互通的通訊界面（AMRA-271）等標準。

工研院擘畫「2030技術策略與藍圖」，在永續環境應用領域中，結合機械、電子、資通訊、AI人工智慧等跨領域的研發優勢，開發機器人技術。展望未來，AMRA將針對AMRA-201持續改版，預計到今年底將新增半導體相關的性能規格要求與測試方法，期待與國內外相關供應商與使用者合作，推動AMRA標準與產品認證標章的採用、以及共同依循的基準，促進移動機器人產業發展生態。