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第3季 DRAM 產業營業利益率 有望轉虧為盈

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce研究顯示，受惠於AI伺服器需求攀升，帶動HBM出貨成長，加上客戶端DDR5的備貨潮，使得三大原廠出貨量均有成長，第2季DRAM產業營收約114.3億美元，季增20.4%，終結連續三個季跌勢。其中，SK海力士出貨量季增超過35%，且平均銷售單價（ASP）較高的DDR5、HBM出貨占比顯著增長，帶動SK海力士ASP逆勢成長7~9%，推升SK海力士第2季營收季增近5成，成長幅度居冠，達34.4億美元，回歸第二名。

三星因DDR5製程仍落於1Ynm，且占比有限，ASP下跌約7~9%，但第2季受惠於模組廠備貨，及AI伺服器建置需求，出貨略增長，帶動第2季營收季增8.6%，營收達45.3億美元，位居第一名。位居第三的美光在HBM的發展較晚，但DDR5出貨仍有一定出貨比重，使得ASP大致持平，在出貨量的帶動下，營收約29.5億美元，季增15.7%，兩家業者市占率均縮減。

整體而言，因各產品的合約價仍持續下行，原廠營業利益率仍為負值，三星第2季營業利益率由-24%上升至-9%，SK海力士因營收、ASP同步成長，營業利益率由-50%大幅收斂至-2%，而美光營業利益率（Fiscal year）則是從-55.4%略微回升至-36%。TrendForce預期，第3季DRAM產業營收仍持續增長，且在原廠減產後，讓價意願減低，故合約價已陸續落底，後續跌幅有限，因此庫存跌價損失將獲得改善，營業利益率有望轉虧為盈。

台廠方面，南亞科出貨已連續衰退超過四個季度，第2季受到電視訂單帶動，營收季增約8.2%。華邦第2季營收季增6.9%，主要受惠於中國大陸標案陸續開出，且為去化KH廠新增產能，議價彈性大，訂單量因此提升。力積電營收計算主要為其自家生產之consumer DRAM產品，而不包含DRAM代工業務，受需求冷清影響，及其製程較為落後，缺乏價格競爭優勢，DRAM營收衰退約10.8%，為本季唯一衰退的原廠，若加計代工營收則衰退7.8%。

營收 SK海力士

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