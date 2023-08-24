高通推全新G系列平台 強攻手持遊戲機市場

高通（Qualcomm）宣布推出全新 Snapdragon G 系列手持遊戲裝置產品組合，專為因應專用遊戲裝置對於獨特效能和功能的需求而打造。全新的 Snapdragon G 系列解鎖了一系列享受最受歡迎遊戲的選項，提供在幾乎任何地點玩任何遊戲的無限遊玩方式。

目前高通在 Snapdragon G 系列一共推出三款產品，分別為 Snapdragon G1、Snapdragon G2、Snapdragon G3。其中，Snapdragon G1 專為驅動無論在裝置上或雲端進行遊戲串流的無風扇手持遊戲裝置所打造。Snapdragon G1 專注支援零延遲連網能力和電池續航力，讓玩家能夠在更長的時間內，以最佳品質串流喜愛的遊戲主機遊戲和PC遊戲。

Snapdragon G2 專為解鎖全功能行動和雲端遊戲而打造，配備高度最佳化的處理器以及高通 FastConnect 6700 行動連接系統支援的尖端5G和 Wi-Fi 6/6E。此層級的首款產品是 Snapdragon G2 Gen 1 平台，能夠在幾乎任何地方提供頂級的行動和雲端遊戲，且品質無須妥協。

Snapdragon G3 是旗艦級產品，專為熱血玩家需求的功能和效能打造，充分利用了高通技術公司最佳的創新遊戲功能。接續以搭載 Snapdragon G3x Gen 1 的 Razer Edge5G 所獲得的驚人回饋為基礎，基於 Snapdragon G3 打造的裝置可在廣大的遊戲生態系中實現最佳的遊戲體驗。

高通表示，為了協助更多高階專用遊戲裝置快速上市，並加快新一代手持遊戲裝置的客戶設計流程，現已推出Snapdragon G3x Gen 2 手持遊戲裝置參考設計，並正向特定的 OEM 和 ODM 廠商送樣。敬請期待特定客戶後續發布的產品。