快訊

日福島核汙水「氚濃度遠低於標準」 今中午12時正式排放入海

因電影最長的一日對反攻大陸有信心？ 蔣中正爭取美國支持

國民年金保了13年…他60歲「改繳勞保」！ 僅花5年就一次領回33年的差額

聯發科擴大使用 Meta Llama 2 新旗艦晶片 AI 將更強

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

聯發科（2454）今（24）日宣布，將運用Meta最新世代大型語言模型 Llama 2 以及聯發科技最先進的人工智慧處理單元（APU）和完整的AI開發平台（NeuroPilot），建立完整的終端運算生態系統，加速智慧手機、汽車、智慧家庭、物聯網等終端裝置上的AI應用開發，為終端裝置提供更安全、可靠和差異化的使用體驗。

預計運用 Llama 2 模型開發的AI應用將在年底最新旗艦產品上亮相，為使用者帶來突破性的生成式AI應用體驗。

聯發科技無線通訊事業部總經理徐敬全表示，生成式AI的浪潮是數位轉型的重要趨勢之一，我們的願景是為 Llama 2 的開發者和終端使用者提供工具，帶來更多令人振奮的AI創新機會和產品體驗。透過與 Meta 的夥伴關係，聯發科技可提供更強大的硬體和軟體整體解決方案，賦予終端裝置更勝以往的強大AI效能。

目前大部分的生成式AI處理都是透過雲端運算進行，聯發科技將生成式AI直接部署在終端裝置，讓開發者及使用者能直接在裝置上使用 Llama 2 模型，藉此提升性能、加強隱私保護、提高安全性及可靠性、降低延遲，能離線運算，並擁有節省成本的多項優勢，讓每個人都能享受到生成式AI帶來的便利與創新。

要真正在裝置上釋放生成式AI的潛力，製造商需採用高運算、低功耗的AI處理器，以及更快、更可靠的連網性能，以增強整體運算能力。目前每一款由聯發科技系統單晶片驅動的5G智慧手機皆配有 APU，已有廣泛執行多項生成式AI功能的成功實例，例如 AI-NR 雜訊抑制、AI-SR超高解析度、AI -MEMC 動態補償等。

聯發科技將於今年年底推出最新一代的旗艦晶片組，並採用針對 Llama 2 模型而優化的軟體堆疊架構（NeuroPilot），與搭配支援 Transformer 模型做骨幹網路加速的升級版AI處理單元，降低 DRAM 存取消耗及頻寬佔用，進一步強化大型語言模型和生成式AI的性能，以利開發者打造令人期待的全新AI應用，加速終端應用的落地擴展。

AI 聯發科 智慧手機

延伸閱讀

聯發科年底旗艦機 推動終端 AI 應用

聯發科宣布運用Meta Llama 2大型語言模型 加速終端裝置AI應用開發

晶片之王Nvidia還有戲！估AI需求強勁本季營收暴增170％

輝達NVIDIA最強新品 傳鴻海奪大單 獨拿AI晶片模組及GPU推理卡訂單

相關新聞

蔡政府「資安即國安」睿控網安籲：借鏡美CISA集中資源

數位發展部成立將滿一周年，全球工業物聯網資安領導廠商TXOne Networks（睿控網安）全球行銷副總許育誠指出，數位...

輝達NVIDIA最強新品 傳鴻海奪大單 獨拿AI晶片模組及GPU推理卡訂單

輝達今天凌晨發布財報前夕，傳出擴大與鴻海合作，由鴻海獨家承接輝達最新發布「地表最強」AI晶片「GH200」的晶片模組訂單...

高通推全新G系列平台 強攻手持遊戲機市場

高通（Qualcomm）宣布推出全新 Snapdragon G 系列手持遊戲裝置產品組合，專為因應專用遊戲裝置對於獨特效...

高通擴大戰線 推新掌機晶片

高通產品線布局多元，為搶占掌上型遊戲裝置市場，推出Snapdragon G系列晶片新品，專為新一代手持遊戲裝置設計。高通...

聯發科宣布運用Meta Llama 2大型語言模型 加速終端裝置AI應用開發

IC設計大廠聯發科技今日宣布，將運用Meta最新世代大型語言模型Llama 2以及聯發科技最先進的人工智慧處理單元（AP...

廣達5G專網從學界切入 有望搶進新加坡市場

廣達（2382）透過旗下雲達科技（QCT）積極搶進5G商機，總經理楊麒令今（23）日率隊參加第一屆全球 OTIC 峰會，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦