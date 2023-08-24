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晶片之王Nvidia還有戲！估AI需求強勁本季營收暴增170％

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

隨著市場AI處理器需求激增，輝達（Nvidia）上季財報優於預期，同時提出更強勁的財測，顯示本季營收將比去年同期暴增170%，輝達並且宣布將實施庫藏股250億美元，消息激勵輝達盤後股價一度大漲8%。

輝達預期，在截至10月的會計年度第3季營收將達160億美元左右，遠遠超過彭博資訊彙整分析師平均預估的125億美元，也代表本季營收將比去年同期成長170%。

輝達執行長黃仁勳在法說會中表示：「全球已經裝設了價值約1兆美元的數據中心在雲端、企業應用，上兆美元的數據中心正轉向至加速運算與生成式AI。」他表示：「一個新的運算時代已經開啟」。

亮麗的營收業績與財測展望，凸顯輝達的技術是生成式AI熱潮的核心。輝達的A100與H100 AI晶片是建立和運作ChatGPT這類AI服務所必備，隨著聊天機器人等工具的需求激增，資料中心營運業者正大量積累輝達的處理器，輝達藉此擺脫晶片業景氣低迷的影響，營收增速為近年之最。

上季輝達營收相較去年同季增一倍至135.1億美元，高於分析師預期的112.2億美元；淨利跳增至61.9億美元，相當於EPS為2.48美元，遠高於去年同期。

在各業務方面，輝達上季的亮麗表現是由資料中心業務帶動，其中包含AI晶片，因Alphabet、亞馬遜與Meta等雲端服務業者與大型消費者網路公司大舉採購下一代伺服器。輝達上季資料中心業務營收年比成長171%，遠高於市場預估。

輝達 營收 AI

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