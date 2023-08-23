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掌握數據資料！LINE企業管理平台上線 強化精準行銷

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

掌握數據資料成為精準行銷關鍵，LINE今(23)日宣布「LINE企業管理平台」正式開放，品牌集團業者能透過單一平台完整跨品牌累積、整合LINE行銷生態圈相關數據，除了消費購買紀錄、內容偏好數據等線上數據，還有LINE Beacon累積的線下足跡，彙整自家第一方數據，打通數據串接斷層，累積、整合並跨數據應用。

LINE企業解決方案事業部總經理王俞蓉表示，在數據資料為王的時代，能夠串起整個購物歷程是關鍵，LINE企業管理平台就是要打通所有數據資料，幫助行銷人做有效有根據的決策跟計畫。

LINE官方帳號自2017年推出以來，累積超過246萬帳號數，各家品牌積極佈局網路行銷同時，LINE官方帳號及LINE生態圈成為重要行銷溝通的一環。運用LINE企業管理平台，品牌可管理多個官方帳號及成效型廣告(LAP)的行銷數據，並讓數據流通和共享使用。透過Business Manager Insight彙整不同帳號的同一波廣告活動報表，協助行銷人員解讀與分析成效，取得下一次活動的策略與優化方向。

LINE企業管理平台打通行銷數據，實現跨品牌、跨平台與跨帳號三大共享方式，包括跨品牌，同一個集團，不同品牌帳戶間受眾共享。跨平台，LINE官方帳號、LINE成效型廣告(LAP)與頭版MVP(保證型廣告)間受眾共享。跨帳號，多個LINE官方帳號間、多個LINE成效型廣告 (LAP)間受眾共享。

LINE預告下半年將持續升級精準行銷工具，例如官方帳號圖文選單受眾、Conversion API的轉換可作為廣告系統學習數據之一等功能，幫助品牌有效精確溝通。

LINE 廣告 生態

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