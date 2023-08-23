四零四科技前進國際自動化工業大展 秀工業5G專網

工業通訊及網路設備領導商四零四科技 (Moxa)前進2023 台北國際自動化工業大展，以工業 5G 專網為基礎的解決方案，透過安全可靠的無線通訊網路加速以資料為中心的設備互聯與系統整合，廣泛運用各種工業 4.0 和 IIoT 應用為智慧製造升級開啟新藍海。

四零四科技看好智慧製造的升級隨著 5G 專網低延遲、高網速、大頻寬、多連結的特點，將可加速串聯資訊技術 (IT) 與營運技術 (OT) 以發揮多網融合的關鍵優勢，並以資料價值帶動垂直市場應用與整體產業升級。

四零四表示，Moxa 5G 專網通訊解決方案具備超低延遲和高頻寬連接等特性，出色的可靠度和靈活度可根據不同產業的動態需求進行調整，大幅提升工業運作效率、生產力和安全性。目前以開放式無線接取網路 (Open RAN) 發展的工業 5G 專網解決方案更突破傳統限制，讓更多網路通訊設備供應商提供可按照應用需求調整的設備，可望為台灣擅長客製化的網路通訊設備製造商打開全新市場契機，並開啟新型態的產業生態系。

四零四Moxa台灣區總經理林世偉表示，5G 專網在台灣產業應用的推進，涉及電信通訊網路、資訊與通訊技術 (ICT) 和 OT 銜接與多網融合的議題，無論是機器設備，或是通訊協定、環境干擾，都是多元且複雜，因此電信業者、基站製造商以及 OT 網通業者的密切合作方可突破 OT 和 ICT 進行多網融合的複雜度與部署難題，實現 5G 專網在製造場域中的佈建和優勢，協助業主建構以資料導向為中心的智慧製造升級。

對於製造業而言，透過數位轉型不論是持續優化生產製程及維運需求，以及因應企業邁向淨零永續的趨勢，從生產製造與廠務端提升設備管理和耗能監控的需求蓬勃，四零四認為，OT 場域的設備和系統整合都需要更靈活和容易擴充的通訊網路布建，工業 5G 專網的解決方案正是因應這些垂直市場需求而生。然而，當製造業者實際需要或計劃導入 5G 專網，都會遇到許多不確定性和沒想到的問題。

四零四Moxa長期耕耘 OT 產業和垂直市場，理解業主在布建 5G 專網時的需求與痛點，可根據不同產業與關鍵業務的動態需求協助進行調整。Moxa 並建立了一支專屬的 5G 業務和研發團隊，遵循 3GPP 5G 標準，對各種工業模組和系統進行嚴格的測試，以提高可靠度和客製化能力，進而滿足工業應用的低功耗、高密度連接等特殊需求，並與其他網路技術和解決方案緊密整合。Moxa 更持續與 5G 生態系領導廠商攜手合作，以增強其 5G 系統分析、故障排除能力，進而提升互通性，以消弭 5G 專網部署的種種挑戰。

四零四Moxa工業無線通訊事業暨研發中心總監陳德耀博士表示，Moxa 對 5G 通訊技術的投入很深，我們更參與 5G 工業聯網自動化聯盟 (5G-ACIA) 跟眾多業界領頭羊業者共同制定 5G 國際標準。過去二年，Moxa 已在鐵路、製造、倉儲和物流等多個垂直市場成果豐厚，已完成了 20 多個 5G 專網概念驗證 (PoC) 和商業驗證 (PoB) 專案，並成為全球首家在先進製造場域中部署工業自動化 5G 專網的企業。目前已看到越來越多企業紛紛展開 5G 部署試驗，Moxa 亦已做好準備，善用我們的能力和資源，加速搶進歐、美、亞太與日本的工業 5G 專網市場業務商機。

四零四Moxa表示，於台北國際自動化工業大展中亦展示一款 5G 專網行動通訊解決方案，具備出色的可靠度和擴充靈活性，透過體積迷你的工業 5G 專網通訊閘道器，能銜接 5G 網路相關系統以及 OT 場域的多元設備與工業協定，佈建高效能、低耗電無人搬運車 (AGV)，使得在遠端 I/O 設備、串列設備伺服器、乙太網路交換器，以及閘道器之間的大量資料得以整合匯流，以便進行資料收集和監控，加速智慧工廠、智慧倉儲物流打造可迎接以資料為中心的轉型方案，智慧製造升級再進化。