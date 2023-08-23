英業達O-RAN春季插拔大會報喜 5G專網獲雙重認證

英業達（2356）今（23）日宣布，公司近日參加O-RAN Alliance舉辦的2023年春季全球 O-RAN PlugFest 大會實作 IPS (Indoor Positioning System) 室內定位系統，以優異測試效能成功取得 O-RAN 認證。 O-RAN Alliance PlugFest 大會在全球進行多次現場測試，以測試不同供應商的開放架構與技術並展示滿足市場需求的產業最新研發成果。

英業達指出，公司展示與國立大學合作基於 Service Management and Orchestration (SMO) non-RT RIC 應用的具體案例，共同發表 rAPP 和 MEC 結合的 IPS 室內定位系統，精準定位符合智慧工廠多樣性 OT 應用。此外系統於多個 rAPP 同時運作時，仍保持高穩定度及優越表現。

據了解，英業達將創新之定位技術整合於 MEC 中，綜合慣性數據與電磁波資訊，使rAPP克服硬體限制，在 3GPP R15 展現出色定位表現，甚至接近 R16 所能達到結果。性能評估也在OTIC 實驗室進行測試且表現優異。

此外，IPS 室內定位系統為 5G 專網智慧工廠提供低延遲且精準的定位應用解決方案，將來可應用於移動設備如 AGV 或 AMR 連結 5G 高穩定的連線流量導引 Traffic Steering 與服務品質 QoS 等功能，在產線管理應用上適合 Digital Twins 後台管理主管對現場人員或外包商派遣工作依指定路線到達指定地點等 SMR In/Out 等協作。

英業達 5G 事業部資深處長簡嘉南表示，很高興今年再次參加 O-RAN Alliance PlugFest，並且取得 O-RAN 認證，證明英業達的 5G 專網室內定位解決方案的精準性。藉由英業達精準的5G 專網室內定位解決方案，工廠可再次提升 OEE 並優化 ESG，滿足製造智能需求。