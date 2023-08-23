快訊

2警抓蛇影片曝！西門町驚見3公尺「黃金巨蟒」 婦人急奔派出所求助

殘骸照曝光剩外殼！網紅款「萬能充行動電源」爆炸驚人 插座充電線全沒事

伺服器供應鏈走向碎片化 這幾家台廠今年東南亞產能23%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美系雲端服務業者（CSP）為規避地緣政治以及斷鏈危機，已陸續自去年開始布局東南亞地區的SMT產線（Server主板生產線）；根據TrendForce調查，台系伺服器ODM包含廣達（2382）、富士康、緯創（3231）(含緯穎（6669）)與英業達（2356）分別以泰國、越南、馬來西亞等地為生產據點，預估今年在這些地區產能約占23%，2026年將接近5成。

TrendForce表示，廣達因地緣關係，圍繞著Google與Celestica，在泰國廠區建立數條生產線，以期達到客戶黏著的最佳布局；富士康則沿用既有越南河內的舊廠區翻新，及美國境內的威斯康辛工廠提供予客戶調度；緯創與緯穎陸續在馬來西亞興建組裝廠與SMT產線；英業達目前與廣達布局類似，預期2024年將在泰國興建SMT產線，且在2024年下旬正式進入伺服器主板生產。

TrendForce認為，供應鏈變遷並非僅是避開地緣政治風險，更重要的是提升對於高單價關鍵物料的掌控度，包含CPU、GPU等較關鍵的材料。由於目前生成式AI、大規模語言模型（LLM）的需求顯著增溫，供應鏈備貨也逐季攀升，伴隨今年上半年需求走揚，CSP針對供應鏈的調度將變得格外謹慎。

從各CSP來看，以Google為首的自研TPU machine，其研發核心與供應鏈主導均落在Google手上，且生產重鎮也圍繞在泰國自己的產區，惟在人力調度、排產計畫仍仰賴其協力ODM外，其餘物料Google仍自己掌握。

為避免供應鏈斷鏈情況再發生，Microsoft、Meta與AWS除要掌握供應鏈調度的彈性外，也讓系統整合廠（System Integrator）加入ODM的生產行列，以更分散、細緻的方式統籌執行專案。

Meta方面，初期仰賴直接採購伺服器整機，其中Intel Habana系統是最早打入Meta的，因其網頁型server的CPU多為Intel半導體訂製（semi-custom）版本，根據系統優化程度，Meta認為Habana是最直接可以銜接的方案。值得一提的是，Meta始自去年才開始分包ODMs執行Metaverse專案，今年則因生成式AI布局，也開始大舉採用NVIDIA的解決方案。

Meta 布局

延伸閱讀

住房短缺 加拿大擬限制國際生1件事

誰還需口譯？Meta發布可數十種語言互譯的AI模型

誰與爭鋒？波克夏上季資產逾1兆美元 比微軟+字母+Meta還多

Meta推出Threads網頁版 挑戰X地位

相關新聞

你的AI已就緒？輝達推AI就緒伺服器「可當助理、檢測詐欺」

輝達今天宣布將提供「人工智慧就緒伺服器」，支援今日另行發表的VMware Private AI Foundation w...

輝達、VMware 擴大合作 準備迎接生成式 AI 時代

輝達（NVIDIA）今（23）日宣布擴大策略合作夥伴關係，讓在VMware雲端基礎設施上運行的數十萬家企業為生成式 AI...

華碩參加自動化大展 聚焦5G+AIoT智慧製造

台北國際自動化工業大展即日起於南港展覽館盛大登場，華碩（2357）旗下智慧物聯網(ASUS IoT)今年以「5G + A...

台灣公有雲基礎設施即服務市場 2022-2027年複合成長率為22.6%

根據IDC（國際數據資訊）最新全球公有雲服務市場追蹤報告「IDC Worldwide Semiannual Public...

越快股價沖天漲 市值猛增440億美元 巴隆：散戶小心了

越南電動車製造商越快（VinFast）周二股價一飛沖天，漲幅高達109%，市值瞬間膨脹440億美元。盤後交易續漲3%，這...

生成式 AI 等因素推動 2027年台灣 IaaS 規模達17.3億美元

根據IDC（國際數據資訊）最新全球公有雲服務市場追蹤報告「IDC Worldwide Semiannual Public...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦