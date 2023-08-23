伺服器供應鏈走向碎片化 這幾家台廠今年東南亞產能23%

美系雲端服務業者（CSP）為規避地緣政治以及斷鏈危機，已陸續自去年開始布局東南亞地區的SMT產線（Server主板生產線）；根據TrendForce調查，台系伺服器ODM包含廣達（2382）、富士康、緯創（3231）(含緯穎（6669）)與英業達（2356）分別以泰國、越南、馬來西亞等地為生產據點，預估今年在這些地區產能約占23%，2026年將接近5成。

TrendForce表示，廣達因地緣關係，圍繞著Google與Celestica，在泰國廠區建立數條生產線，以期達到客戶黏著的最佳布局；富士康則沿用既有越南河內的舊廠區翻新，及美國境內的威斯康辛工廠提供予客戶調度；緯創與緯穎陸續在馬來西亞興建組裝廠與SMT產線；英業達目前與廣達布局類似，預期2024年將在泰國興建SMT產線，且在2024年下旬正式進入伺服器主板生產。

TrendForce認為，供應鏈變遷並非僅是避開地緣政治風險，更重要的是提升對於高單價關鍵物料的掌控度，包含CPU、GPU等較關鍵的材料。由於目前生成式AI、大規模語言模型（LLM）的需求顯著增溫，供應鏈備貨也逐季攀升，伴隨今年上半年需求走揚，CSP針對供應鏈的調度將變得格外謹慎。

從各CSP來看，以Google為首的自研TPU machine，其研發核心與供應鏈主導均落在Google手上，且生產重鎮也圍繞在泰國自己的產區，惟在人力調度、排產計畫仍仰賴其協力ODM外，其餘物料Google仍自己掌握。

為避免供應鏈斷鏈情況再發生，Microsoft、Meta與AWS除要掌握供應鏈調度的彈性外，也讓系統整合廠（System Integrator）加入ODM的生產行列，以更分散、細緻的方式統籌執行專案。

Meta方面，初期仰賴直接採購伺服器整機，其中Intel Habana系統是最早打入Meta的，因其網頁型server的CPU多為Intel半導體訂製（semi-custom）版本，根據系統優化程度，Meta認為Habana是最直接可以銜接的方案。值得一提的是，Meta始自去年才開始分包ODMs執行Metaverse專案，今年則因生成式AI布局，也開始大舉採用NVIDIA的解決方案。