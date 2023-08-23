亞洲工業4.0展開展 陳建仁籲業者與政府攜手
全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」上午起在台北南港展覽雙館盛大開展。應邀出席的行政院長陳建仁在致詞時表示，政府自2016年起陸續推出5+2創新產業、六大核心戰略產業等政策，並強化產業導入AI、IoT、5G等智慧科技，依循數位化、數位優先、數位轉型順序，在各階段都有相對應的政策支援，呼籲產業多加利用，與政府攜手將市場需求轉換為台灣產業發展動能，強化高階製造能力，讓台灣成為全球製造業的關鍵力量。
八大智造供應鏈主題「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台灣3D列印暨積層製造設備展」、「台北國際模具暨智慧成型設備展」、「台北國際流體傳動與智能控制展」與「台北國際雷射展」及「台北國際冷鏈科技展」齊聚出擊。受惠於全球供應鏈轉移及智造低碳化的國際趨勢，全球知名系統整合、機械零組件及設備大廠踴躍參展，聚集超過1200家廠商，使用近4500個攤位，
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