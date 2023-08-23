快訊

輝達狂飆221%還沒漲完？誰才是真AI股？外資最新報告給答案

2個熱帶擾動蠢動！第9號颱風「蘇拉」 周六有機會生成

2023米其林必比登名單出爐！台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家上榜

亞洲工業4.0展開展 陳建仁籲業者與政府攜手

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」，行政院長陳建仁（前右二）、總統府秘書長林佳龍（前右三）等人陪同下，參觀攤位。記者曾吉松／攝影
全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」，行政院長陳建仁（前右二）、總統府秘書長林佳龍（前右三）等人陪同下，參觀攤位。記者曾吉松／攝影

全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」上午起在台北南港展覽雙館盛大開展。應邀出席的行政院長陳建仁在致詞時表示，政府自2016年起陸續推出5+2創新產業、六大核心戰略產業等政策，並強化產業導入AI、IoT、5G等智慧科技，依循數位化、數位優先、數位轉型順序，在各階段都有相對應的政策支援，呼籲產業多加利用，與政府攜手將市場需求轉換為台灣產業發展動能，強化高階製造能力，讓台灣成為全球製造業的關鍵力量。

八大智造供應鏈主題「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台灣3D列印暨積層製造設備展」、「台北國際模具暨智慧成型設備展」、「台北國際流體傳動與智能控制展」與「台北國際雷射展」及「台北國際冷鏈科技展」齊聚出擊。受惠於全球供應鏈轉移及智造低碳化的國際趨勢，全球知名系統整合、機械零組件及設備大廠踴躍參展，聚集超過1200家廠商，使用近4500個攤位，

全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」上午起在台北南港展覽雙館盛大開展。行政院長陳建仁（中）、總統府秘書長林佳龍（左二）接受智動協會代表致送產業白皮書。記者曾吉松／攝影
全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」上午起在台北南港展覽雙館盛大開展。行政院長陳建仁（中）、總統府秘書長林佳龍（左二）接受智動協會代表致送產業白皮書。記者曾吉松／攝影
全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」上午起在台北南港展覽雙館盛大開展，行政院長陳建仁（前左二）、總統府秘書長林佳龍（前右二）到場參觀。記者曾吉松／攝影
全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」上午起在台北南港展覽雙館盛大開展，行政院長陳建仁（前左二）、總統府秘書長林佳龍（前右二）到場參觀。記者曾吉松／攝影
全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」上午起在台北南港展覽雙館盛大開展。，行政院長陳建仁（左二）、在總統府秘書長林佳龍（左三）等人陪同下參觀攤位，聽取廠商簡報。記者曾吉松／攝影
全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」上午起在台北南港展覽雙館盛大開展。，行政院長陳建仁（左二）、在總統府秘書長林佳龍（左三）等人陪同下參觀攤位，聽取廠商簡報。記者曾吉松／攝影

3D列印 物聯網

延伸閱讀

總統大選檢警調高層首長查察座談會 陳建仁：阻絕境外資金介入

總統大選檢警調首長座談 陳建仁：阻絕境外勢力假消息

環境部揭牌 蔡總統：加速推動碳定價

環境部揭牌運作 將加速推動碳定價

相關新聞

你的AI已就緒？輝達推AI就緒伺服器「可當助理、檢測詐欺」

輝達今天宣布將提供「人工智慧就緒伺服器」，支援今日另行發表的VMware Private AI Foundation w...

英特爾衝先進封裝 較勁台積

英特爾積極投入先進製程研發之際，在先進封裝領域同步火力全開，正於馬來西亞檳城興建最新封裝廠，強化2.5D／3D封裝布局版...

散熱廠力致攻AI水冷系統 全年業績可望雙位數成長

散熱模組廠力致董事長饒振奇昨（22）日於法說會上表示，本季高毛利電競筆電相關產品出貨動能強勁，營運將登上全年高峰，公司並...

亞洲工業4.0展開展 陳建仁籲業者與政府攜手

全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」上午起在台北南港展覽雙館...

來頡搭 WiFi 7 商機 下半年營運拚逐季衝高

電源管理IC廠來頡（6799）在美系網通龍頭大廠全力衝刺 WiFi 7 市場效應下，來頡搭配主晶片使用的電源管理IC亦有...

東南亞伺服器主機板生產比重 2026年將提升到近五成

美系雲端服務業者（CSP）為規避地緣政治以及斷鏈危機，已陸續於2022年下旬開始布局東南亞地區的SMT產線（Server...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦