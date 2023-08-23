電競遊戲業谷底反彈 國內外賽事大展增熱度

隨著AI話題火熱升溫，也引發原本疲弱的電競、遊戲產業回溫，第一金全球 eSports 電競基金經理人林志映說明，隨著過去兩年供應鏈問題逐步緩解，遊戲機需求放量，新款遊戲推出的節奏也出現改善，今年第2季遊戲機市場扭轉連續五季的衰退回復獲利動能，今年推出的多款遊戲火紅，如薩爾達傳說、星戰遊戲等，而遊戲改編電影超級瑪利歐兄弟等，都為遊戲業者帶來龐大可觀的營收與獲利成長性，下半年國內外電競、電玩賽事，與迎戰年底購物季等，可望持續為遊戲業挹注成長動能。

第一金投信整理，下半年國內、外各大電競活動頻仍，包括7月已經在台灣舉行的國際電玩電競產業展，接下來8月、9月也還有相關展覽及賽事，像是8月23日在德國科隆登場的電玩展、目前已經展開的六都電競賽程，總決賽預計在9月份登場，9月下旬還有東京電玩展，及高雄電競大師盃要開始起跑等，有助相關業市場關注度與營運動能。

日本遊戲大廠任天堂，今年靠著新遊戲薩爾達傳說系列，和改編自超級瑪利兄弟的電影熱賣等，帶來創紀錄營收數字，根據任天堂公佈，年度第1季（4月至6月）營業利益達1,854.4億日圓，超出市場預期，也創下2020年以來同季最高紀錄，強勁的財報數據來自5月推出的新遊戲《薩爾達傳說：王國之淚》，及４月上映的電影《超級瑪利歐兄弟電影版》授權收入大增，該電影更已在三個月的時間突破13.5億美元票房。

林志映分析，受惠今年新款遊戲陸續上市、供應鏈運作流程改善，遊戲機銷售增加，第2季起整體視頻遊戲市場獲利結束連續5季的衰退情形，從谷底反彈逐步回復正成長；此外，根據 BNP 的研究報告顯示，全球手遊支出也可望在第3季持續提升，預估第3季可達199億美元，第4季更可望突破200億美元達203億美元，年增率則分別可達4%、8%，結束自2022年第1季以來的負成長局面；遊戲機市場更呈現高度回溫跡象，預估2023年 Sony 的 PS5、微軟的 XBOX 合計銷售可達8,900萬台，年度增長率預估可達70%。

林志映進一步指出，遊戲市場的併購題材，也是推升產業動能增溫的關鍵，例如：美國法官駁回阻微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard）交易禁令，微軟也向英國反壟斷機構提交新提案，藉以促成這椿收購案；另外還有包括：Sega 併購打造憤怒鳥遊戲的 Rovio、沙國沙特主權財富基金旗下的遊戲公司 Savvy 併購美國 Scopely 等，預期產業併購逐步復甦，全球遊戲、電競產業後市成長動能擴張力道更受期待。