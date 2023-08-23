快訊

下周一恐有新颱風！成颱機率逾5成 路徑可能像「杜蘇芮」

女子漾「愛體驗」好康申請中！千元面膜送你免費試用

今天「處暑」逢鬼月！命理師：6生肖無形磁場加持「有極強好運」

微星綠色 AI 驅動的智慧 EV 停車系統 將於 TAIROS 展示

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
微星將於TAIROS展示綠色AI驅動的智慧EV停車系統。微星／提供
微星將於TAIROS展示綠色AI驅動的智慧EV停車系統。微星／提供

全球 AIoT 領導品牌 MSI 微星（2377）將於 TAIROS 台灣機器人與智慧自動化展打造智慧EV停車系統，結合 AMR 機器人自主移動消毒、機械手臂精準定位、充電樁車牌辨識、中控室遠端即時巡檢、360度零死角拍攝、多屏串聯，提供汽車充電、全景監控、環境衛生三大功能一站到位，讓停車場不再僅是停車空間，更要維護車主健康、讓新能源愛車滿電續航，邁向下一站幸福。

透過本次應用案例的展現，MSI 微星科技期待能與業界夥伴共同激盪更多想像，其中各項解決方案適用領域包括工業、商用、醫療、交通等，為多元場域注入AI、滿足需求。

MSI 微星科技協理黃亞密表示：「科技不僅是解決問題的關鍵，更是開創未來的鑰匙。在這次 TAIROS 台灣機器人與智慧自動化展上，我們將向各位展示 MSI 微星科技在人工智能、自動化、智慧城市等領域的探索和努力。透過這樣的平台，我們將與更多志同道合的夥伴攜手合作，共同推動綠色科技的發展，為未來打造更美好的世界。」

TAIROS 2023台灣機器人與智慧自動化展訂於8月23日至26日，於台北南港舉辦，展出項目包括智慧製造、關鍵零組件、AI人工智慧、商業應用、服務型機器人。

本次 MSI 重點展出產品如下：MSI 智慧AC電動車充電樁「EV AI」輸出高達14.4 kW、60 A (每小時100公里續航)，支援Type 1（SAE J1772）、Type 2（IEC-62196-2）充電介面，並且符合 CNS 15511、UL 2594、IEC 61851安全標準；以時尚簡約的外型設計，配備7吋大螢幕，具備手機 App、行動支付、RFID 卡片感應、AI車牌辨識、聯網管理、IP55防水抗塵，兼顧家用、商用、室內、戶外多元使用需求。

MSI 智能工業電腦為機器視覺應用中理想的運算平台，將展出360度即時巡檢的AI解決方案，結合 Intel® OpenVINO™ 電腦視覺與深度學習應用工具，優化高速邊緣運算及視覺辨識能力。MS-C903具備高效能和低功耗的特性，可提供長時間穩定可靠且更快速的影像處理能力，滿足客戶導入智慧工廠及智慧城巿等需求，克服於 AIoT 高階應用時常見的各種挑戰。

MS-C902 Intel® Alder Lake-P U-series 超薄型智能工業電腦，無風扇設計機身薄度僅有29mm，主打四個4K獨立顯示與雙2.5GbE LAN高速有線網路傳輸，應用於「數位電子看板」及「工業智能物聯網」的系統整合市場，支援需要公共資訊播放多重顯示的顯示需求。雙2.5GbE LAN高速有線網路傳輸更能滿足大型影像檔案傳輸、即時串流、錄製實況等應用。

AMR Cobot 協作機器人，MSI 發布推出新一代演算法和感測技術，用於其 AMR（ISO 3691-4）平台。本平台擴展支援 ISO 10218-1和 ISO 10218-2 的協作機器人（Cobots），並推進智慧工廠、智慧物流的市場。平台運用雙 LiDAR 光達感測系統實現大小環境的強健導航定位能力，而雙 Deep Sensor 深度影像系統則擴展精準定位帶來的P2G、G2P、D2D的服務內容。本次展示自動化的 EV Life 服務，其中 AMR Cobot 將為電動車的充電（EVSE）提供自動化的服務。

微星將於TAIROS展示綠色AI驅動的智慧EV停車系統。微星／提供
微星將於TAIROS展示綠色AI驅動的智慧EV停車系統。微星／提供

AI 機器人

延伸閱讀

微星寵粉快閃體驗店霸氣登場!20多款最新筆電開放體驗 明星筆電享萬元優惠

Intel Gamer Days推超狂電競筆電優惠4.7折起 燦坤加碼送現折券再抽機票

和碩攻車用 獲得德凱ISO 26262功能安全流程認證證書

凱基證券營運持續管理獲ISO 22301驗證 接軌國際獲信賴

相關新聞

英特爾衝先進封裝 較勁台積

英特爾積極投入先進製程研發之際，在先進封裝領域同步火力全開，正於馬來西亞檳城興建最新封裝廠，強化2.5D／3D封裝布局版...

散熱廠力致攻AI水冷系統 全年業績可望雙位數成長

散熱模組廠力致董事長饒振奇昨（22）日於法說會上表示，本季高毛利電競筆電相關產品出貨動能強勁，營運將登上全年高峰，公司並...

微星綠色 AI 驅動的智慧 EV 停車系統 將於 TAIROS 展示

全球 AIoT 領導品牌 MSI 微星（2377）將於 TAIROS 台灣機器人與智慧自動化展打造智慧EV停車系統，結合...

台系伺服器鏈走向碎片化 集邦：東南亞 SMT 產能將佔23%

美系雲端服務業者（CSP）為規避地緣政治以及斷鏈危機，已陸續於2022年下旬開始布局東南亞地區的 SMT 產線（Serv...

伺服器供應鏈走向碎片化 2023年 ODM 東南亞 SMT 產能比重約23%

美系雲端服務業者為規避地緣政治以及斷鏈危機，已陸續於2022年下旬開始布局東南亞地區的 SMT 產線（Server主板生...

Intel 衝刺先進封裝 鈦昇入選台灣獨家設備供應商

英特爾（Intel）衝刺先進封裝市場，屆時英特爾全球未來產能將可望衝高到現有的四倍，半導體設備廠鈦昇（8027）成功打進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦