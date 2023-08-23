微星綠色 AI 驅動的智慧 EV 停車系統 將於 TAIROS 展示

全球 AIoT 領導品牌 MSI 微星（2377）將於 TAIROS 台灣機器人與智慧自動化展打造智慧EV停車系統，結合 AMR 機器人自主移動消毒、機械手臂精準定位、充電樁車牌辨識、中控室遠端即時巡檢、360度零死角拍攝、多屏串聯，提供汽車充電、全景監控、環境衛生三大功能一站到位，讓停車場不再僅是停車空間，更要維護車主健康、讓新能源愛車滿電續航，邁向下一站幸福。

透過本次應用案例的展現，MSI 微星科技期待能與業界夥伴共同激盪更多想像，其中各項解決方案適用領域包括工業、商用、醫療、交通等，為多元場域注入AI、滿足需求。

MSI 微星科技協理黃亞密表示：「科技不僅是解決問題的關鍵，更是開創未來的鑰匙。在這次 TAIROS 台灣機器人與智慧自動化展上，我們將向各位展示 MSI 微星科技在人工智能、自動化、智慧城市等領域的探索和努力。透過這樣的平台，我們將與更多志同道合的夥伴攜手合作，共同推動綠色科技的發展，為未來打造更美好的世界。」

TAIROS 2023台灣機器人與智慧自動化展訂於8月23日至26日，於台北南港舉辦，展出項目包括智慧製造、關鍵零組件、AI人工智慧、商業應用、服務型機器人。

本次 MSI 重點展出產品如下：MSI 智慧AC電動車充電樁「EV AI」輸出高達14.4 kW、60 A (每小時100公里續航)，支援Type 1（SAE J1772）、Type 2（IEC-62196-2）充電介面，並且符合 CNS 15511、UL 2594、IEC 61851安全標準；以時尚簡約的外型設計，配備7吋大螢幕，具備手機 App、行動支付、RFID 卡片感應、AI車牌辨識、聯網管理、IP55防水抗塵，兼顧家用、商用、室內、戶外多元使用需求。

MSI 智能工業電腦為機器視覺應用中理想的運算平台，將展出360度即時巡檢的AI解決方案，結合 Intel® OpenVINO™ 電腦視覺與深度學習應用工具，優化高速邊緣運算及視覺辨識能力。MS-C903具備高效能和低功耗的特性，可提供長時間穩定可靠且更快速的影像處理能力，滿足客戶導入智慧工廠及智慧城巿等需求，克服於 AIoT 高階應用時常見的各種挑戰。

MS-C902 Intel® Alder Lake-P U-series 超薄型智能工業電腦，無風扇設計機身薄度僅有29mm，主打四個4K獨立顯示與雙2.5GbE LAN高速有線網路傳輸，應用於「數位電子看板」及「工業智能物聯網」的系統整合市場，支援需要公共資訊播放多重顯示的顯示需求。雙2.5GbE LAN高速有線網路傳輸更能滿足大型影像檔案傳輸、即時串流、錄製實況等應用。