TrendForce：伺服器2023年 ODM 東南亞 SMT 產能比重約23%

美系雲端服務業者（CSP）為規避地緣政治以及斷鏈危機，已陸續於2022年下旬開始布局東南亞地區的 SMT 產線（Server主板生產線）。據 TrendForce 調查，台系伺服器 ODM 包含廣達（2382）、富士康、緯創（含緯穎）與英業達分別以泰國、越南、馬來西亞等地為生產據點，預估2023年上述地區產能約占23%，至2026年將接近五成。

TrendForce 表示，廣達因地緣關係，圍繞著 Google 與 Celestica，於泰國廠區建立了數條生產線，以期達到客戶黏著的最佳布局；富士康則沿用既有越南河內的舊廠區翻新，及美國境內的威斯康辛工廠提供予客戶調度。

緯創與緯穎則陸續在馬來西亞興建組裝廠與 SMT 產線；英業達目前與廣達布局類似，預期2024年將在泰國興建 SMT 產線，於2024年下旬正式進入伺服器主板生產。

TrendForce 認為，供應鏈變遷並非僅是避開地緣政治風險，更重要的是提升對於高單價關鍵物料的掌控度，包含 CPU、GPU 等較關鍵的材料。由於目前生成式AI、大規模語言模型（LLM）的需求顯著增溫，供應鏈備貨也逐季攀升，伴隨今年上半年需求走揚，CSP 針對供應鏈的調度將變得格外謹慎。

從各 CSP 來看，以 Google 為首的自研 TPU Machine，其研發核心與供應鏈主導均落在 Google 手上，且生產重鎮也圍繞在泰國自己的產區，惟在人力調度、排產計畫仍仰賴其協力 ODM 外，其餘物料 Google 仍自己掌握。

為避免供應鏈斷鏈情況再發生，Microsoft、Meta 與 AWS 除了要掌握供應鏈調度的彈性外，也讓系統整合廠加入ODM 的生產行列，以更分散、細緻的方式統籌執行專案。

Meta 方面，初期仰賴直接採購伺服器整機，其中 Intel Habana 系統是最早打入 Meta 的，因其網頁型 Server 的 CPU 多為 Intel 半導體訂製（semi-custom）版本，而根據系統優化程度，Meta 認為 Habana 是最直接可以銜接的方案。

值得一提的是，Meta 始自去年才開始分包 ODMs 執行 Metaverse 專案，而今年則因生成式AI布局，也開始大舉採用 NVIDIA 的解決方案。