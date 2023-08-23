英特爾新處理器曝光 製程跨大步

英特爾從1972年在大馬設封測廠，近日舉行技術參訪團活動，是該廠區近51年來首度開放媒體參觀大馬檳城與居林廠區，過程中也讓今年下半年稍晚才要正式發表、首款採用Intel 4製程的指標性Meteor Lake處理器，在生產線的實際運作情形得以首次曝光。

這意味該晶片已進入最後準備階段，也顯示英特爾四年要推進五個製程節點的計畫又往前跨一大步。

英特爾在全球共有十個生產據點，這次邀請全球上百名媒體與分析師參訪在檳城的組裝測試廠、故障分析實驗室、驗證實驗室，以及位於居林的晶圓處理加工廠，還有測試設備製造廠。

在檳城廠區的組裝測試廠中，外界得以親眼直擊英特爾下半年稍晚才要登場的Meteor Lake處理器，採用四個小晶片合併而成，已經在生產線上進行最後的組裝測試。

目前英特爾量產的最先進技術為Intel 7製程，比前一代Intel 10奈米SuperFin製程的每瓦效能提升約10％至15％，而Meteor Lake採用Intel 4製程生產，導入極紫外光（EUV）微影技術，此製程標榜可讓產品的每瓦效能又提升約20％。後續該公司還要持續推進到Intel 3製程，預計今年下半年可準備量產，Intel 20A與18A製程則規畫分別於明年上、下半年進入準備量產階段。