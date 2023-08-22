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聯策第4季掛牌上市 PCB產業需求復甦Q4恢復成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

元富證券主辦輔導之聯策科技股份有限公司（6658）於今（22）日通過臺灣證券交易所董事會核准上市，預計將於今(2023)年第4季掛牌上市。聯策為PCB相關AOI廠商。

2022年聯策營收16億元，毛利率達25%，EPS則達3.97元，今年上半年受景氣衰退影響，客戶雖購置設備之意願下降，但藉此時機進行整廠生產流程改造優化，故上半年在生產智動化領域也大有斬獲。

由於PCB產品因影響因素不同，回溫的時間有所差異，伺服通訊板可望率先反應，聯策提到，也導入相關應用產品已成功導入銷售，載板依半導體景氣有待落底，整體第3季持平，對於後段出貨前自動化與追溯智慧化生產仍持續進行接單與出貨，預期第4季開始成長。

聯策科技也說，為擴大對產業及客戶服務，除了在中國(華南)東莞、(華東)昆山、(華北)秦皇島、泰國、印度清奈等增設營運據點外，也進行相關併購策略，同時進行跨產業(非單指電子業)ESG節能系統產品應用，提供更完整的產品線與未來發展擴展力並維持在自我專業領先地位。此外亦將透過上市掛牌，進一步增加公司能見度、吸引優秀人才及籌集所需營運資金。

聯策提到，於2002年成立初期以設備代理和發展自有技術雙向深耕，並逐漸聚焦於「機器視覺應用」與「高階自動化智慧製造」做為營運發展主軸，目前為國內相關技術領導廠商，目前主要三大產品線包括AI機器視覺設備(以機器取代人工即時檢測出PCB製程生產時所產生之缺陷再以AI技術提升效率，該技術也同時跨入晶圓檢測機器視覺應用)、濕製程智慧化(聯策提供設備同時導入在線式藥水監控與自動添加功能，及時提升生產效率及智慧品質控管)以及生產智動化產品(透過橫向串聯將各廠牌設備資訊串接，並就相關重要數據完成蒐集，並進階加以運用與生產管理依據)。

PCB 產業智慧製造難度在於製程眾多，包括鑽孔、曝光、電測、視覺應用、線路檢測、外觀檢測等，完整生產流程需經過上百站設備，智慧製造橫向串聯難度取決於製程多寡及設備異同程度。

聯策表示，公司同時具有機器視覺檢測、濕製程設備等多樣領域布局，進而做到智慧製造橫向串聯優勢，因此，不論何種製造產業皆可依此運用聯策利基快速切入，因此聯策公司客戶群除既有PCB廠商外，目前也已切入半導體供應產業鏈。

PCB

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