系統整合輸出再現成效 億鴻與菲律賓簽智慧能源協議

數位部產業署22日於台北見證億鴻系統科技與菲律賓Bohol省智慧能源系統整合輸出合作協議簽署儀式，本項合作案為產業署促成我國系統整合輸出之重要里程碑，合作協議由菲律賓Bohol省省長Aristotle Aumentado親自來台與億鴻系統科技張家豪董事長共同簽署，並在產業署副署長林俊秀及台菲雙方與會貴賓的參與下完成本次簽署活動。

林俊秀在致詞中表示：推動數位系統整合國際合作是產業署的主要任務之一，在過去幾年內，台灣藉由系統整合國際合作，過去已與菲律賓建立成功的合作模式。本次合作由億鴻系統科技公司結合了台灣友達、台達電（2308）、創奕能源、台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟及日商CHODAI、JFE等公司共同合作，協助Bohol省建立再生能源、微電網、能源管理等全面性的智慧能源解決方案，這對以觀光旅遊著名的Bohol來說，更具特別的意義。

林俊秀說，這次合作不僅將為能源領域帶來了創新的變革，亦象徵著台菲雙方未來的合作將更為密切。Bohol省長AristotleAumentado於致詞時亦表示，台灣不但在全球的ICT硬體製造上扮演角色，在系統整合方面的發展也提供很好的解決方案。在本次的合作案中，由億鴻公司所領導的團隊將提供Bohol省多樣性的綠色能源解決方案。台灣具有充沛的技術能量與豐富的經驗，透過團隊的專業技術，將為Bohol省智慧能源建設帶新的契機，這也是將來菲律賓在智慧城市發展的最佳夥伴。

本次億鴻系統科技與Bohol省的智慧能源合作乃是一個長達25年的合作案，除了提供智慧能源解決方案之外，亦包含為Bohol省提供持續性的能源服務營運工作，成為系統整合營運模式輸出之典範案例。