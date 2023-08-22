搶IT人才大作戰 台灣大將擴大「攻城精英就業保證班」培才

台灣IT人才是國際大廠搶人才的焦點，因此台灣IT人才每年呈現淨流出，台灣大哥大（3045）資訊長、同時身兼台灣資訊經理人協會理事長（IMA）蔡祈岩指出，IT人才嚴重供需失衡，台灣大攜手AppWorks School，成立電信業界第一個全額補助、且保障就業的「攻城精英就業保證班」，未來更將擴大五百大企業及IMA，期望培育更多IT人才。

蔡祈岩參加台灣大哥大基金會舉辦第七屆「Coding Fun偏鄉玩程式」活動，今年首度導入「無人機」教學。蔡祈岩表示，「IT專才」涉足的工作範疇已突破傳統框架，從系統開發維護、程式編寫等工種以外，擴展至雲端運算、數據分析應用等，企業尋覓具備跨域自主學習能力的IT人才，正如近來火紅ChatGPT，需要語言能力強、對自然語言敏銳的文學背景；生成式繪圖Midjourney需要具藝術素養的精湛運用，讓科技與各產業應用擦出火花。

面對全球科技人才荒，蔡祈岩指出，台灣大推動「攻城精英就業保證班」、「科技大神培育實習計畫」，也透過「Coding Fun偏鄉玩程式」跨域偏鄉，培力小小工程師，乘著科技翅膀展翅翱翔。

蔡祈岩表示，台灣大每年需要招募100名IT人才，但員額始終招不滿，台灣大也攜手AppWorks School，成立電信業界第一個全額補助、且保障就業的「攻城精英就業保證班」，第一波推出培訓iOS App工程師計畫，10個名額吸引270人報名參加。

蔡祈岩表示，目前台灣高等教育可以提供的Coding教育及人才仍相當有限，台灣IT人才長期不足，因此透過培育方式，擴大IT人才培養，更透過IMA，帶動更多企業加入培育具coding能力的IT跨領域人才。

蔡祈岩認為，IT應用越來越廣泛，IT人才需求也越來越大，更有國際知名企業IT人員占整體公司員工比重高達三成，未來數位轉型需求，IT需求更是無所不在，Coding已經成為招募人才需要的跨域能力，未來財務、行銷也都需要跨領域的人才需求，未來寫程式將是人才的通識能力。