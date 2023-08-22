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智動化設備結合機聯網 宇瞻助製造業邁向智慧工廠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組廠宇瞻（8271）在智慧物聯上，秉持不斷創新的精神，今年做出重大突破，跳脫一般自動化設備的框架，導入工業聯網技術優勢，讓檢測設備全面具備智慧升級彈性，針對傳統工廠產線現有的無連網機台，亦可協助其升級數位化，將數據拋轉至戰情看板或網站實現可視化，達到透明化高效管理。

宇瞻表示，「智動化光學檢測設備」提供從AI／AOI軟體到自動化機構設計的一站式整合方案，原已具備了多項獨特優勢，包括能自主開發具高速演算法的檢測軟體，提供客製化資料庫設計開發，並能結合客戶工廠的既有產線進行自動化設計規劃等。

宇瞻進一步說，創新的步伐從不停歇，作為智動化檢測設備與工業物聯網雙領域的專家，今年將智動化設備結合物聯網技術，全面保留智慧升級彈性；配置結合可視化電錶的夾式感測器，實現對機台用電的即時監控，還可讓客戶依需求選配如溫度監控、氣壓監控等多元的方案。

近年ESG企業永續發展、淨零碳排等議題趨勢蓬勃發展下，宇瞻指出，「能源管理」對企業顯得至關重要且關鍵，這也是公司特意將設備用電監控納入配置的原因，從紀錄機台的用電開始，結合其他工業物聯網方案，進一步可進行數據統計、趨勢探勘或電價分析等，找出高能耗的原因進行能源管理，對於未來台灣要徵收碳費或是進行碳排管控時，企業將不會面臨手足無措的窘境，也有助於降低營運成本，展現永續行動力。

宇瞻點出，傳統工廠、製造業希望進行智慧轉型，本公司能成為其可靠的助力，不限品牌、不限檢測設備，各式老舊的無聯網機台設備皆可協助整合。

宇瞻分析，透過外掛非侵入式感測器，蒐集產線的各式生產數據，讓實際產量、稼動率、產能效率、生產閒置判斷、異常停機等資訊可即時數位化紀錄，同時運用物聯網技術串聯工廠內獨立機台，將數位化的設備數據、拋轉雲端或本地伺服器，以電子看板、網站或Line等型式實現可視化與透明化，進一步更能建置戰情室，達到趨勢預測、主動控制與預防，幫助企業管理更精準，建立機聯網完整架構、打造高效智慧工廠新藍圖。

物聯網 自動化設備 感測器

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