達爾力推德微跨入車用市場 共吃電動車商機

IDM大廠達爾（Diodes）總裁暨執行長盧克修看未來景氣，他表示，後續將全力推動子公司德微（3675）跨入車用市場，從德微開始接收基隆廠後，後續晶圓製造及封裝產能都將同步看升，並搭配母公司達爾一同攻入電動車供應鏈。

盧克修表示，德微在取得基隆廠之後，後續將可望強化德微在晶圓製造及封裝等製造能力，且德微將會持續加強設計能力，逐步轉型為IDM廠，並將配合達爾進入電動車市場。

盧克修指出，車用零件至少需要持續供貨5～6年，且車用供應鏈普遍都會要求供應鏈確保零件庫存，以利售後維修服務，達爾將會確保德微後續的營運能續能力，如此一來可讓德微擴大在車用供應鏈的布局。

法人推估，德微在持續轉型帶動下，第3季營運將可望繳出優於第2季的成績單，且第4季又有望高於第3季，簡而言之，德微今年業績將有機會力拼繳出逐季成長的成績單。

對於全球營運景氣，盧克修表示，目前中國大陸經濟狀態前景可能相對保守，烏俄戰爭仍未有停歇跡象，因此全球景氣仍有下行風險，並對於全球半導體景氣今年、明年看法並不抱持樂觀態度看待。