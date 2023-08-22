緯創「一站式機器人」搭載 AI 智能助理 搶智慧旅宿商機

緯創（3231）今（22）日宣布，以旗下自主移動機器人解決方案 Wifundity 與犀動智能 Aiello 合作，共同推出AI智能助理配送機器人解決方案，並瞄準智慧旅宿自動化服務，將旗下機器人服務管理平台及智能配送機器人，串接犀動智能 Aiello AI 智能語音助理，全面提升飯店旅宿營運效率與房客住宿體驗，為旅宿產業帶來智慧自動化的嶄新體驗。

緯創人工智慧與機器人研發處副總監黃啟達表示，面對整體勞動人口結構改變及針對 ESG 永續的實踐，旅宿業者除配合推動不主動提供一次性旅宿用品使用外，業者也逐步意識到運用科技提高服務品質與效率的重要性。整合AI語音互動的智能配送機器人即是目前服務型機器人市場主要的應用之一，更可藉之以優化營運體質。

據了解，旅宿業面臨嚴重勞動人口結構改變的問題，這使得以人為核心，提供高品質服務變得更加具有挑戰性，許多旅宿業者迫切需要尋找提高營運效率的方法，以優化服務流程，而AI應用的導入與服務型機器人成為解決方案的關鍵，房客只要透過簡單的語音指令，即可快速獲得回覆或所需物品，解決旅宿業者因缺工而影響整體服務滿意度的問題。

緯創指出，在當今AI市場應用趨勢中，整合 ChatGPT 與旅宿專用語言模型已成為重要方向之一，而犀動智能已導入10,000多間客房，結合 TMS 任務管理系統，導入智慧化軟體，透過語音助理下達指令，直接傳送到任務管理系統，讓旅宿業者可以數位化處理派單、自動化排程，可更有效率地處理物品配送等需求，同時也可以串接整合全球最大旅宿管理系統。

犀動智能創辦人暨執行長沈書緯表示，人力短缺已成為旅宿業的一大挑戰。透過飯店專用AI服務與機器人的導入，可節省人時並實現24小時不中斷的高效服務。AI應用及服務型機器人已成為解決人力短缺問題的關鍵。年輕一代成長在科技時代，對科技接受度高，認為AI能帶來的便捷與效率是不可或缺的日常，而年長者對科技與AI的服務也不再陌生，進一步提升旅宿服務品質。

緯創強調，該旅宿機器人解決方案，提供完整一站式機器人服務，涵蓋機器人導入規劃、硬體建置與部署、雲端平台與系統整合、場域營運維護，以及數據分析應用服務。透過其管理平台，實現在單一場域整合不同應用的機器人，更快速部署及實現不同的服務應用，提升客戶營運效率及消費滿意度。