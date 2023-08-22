微星打造文青咖啡廳 用品味與你產生連結

眾所矚目的「仲夏Yay玩祭」將於2023年8月26日（周六）至8月27日（周日）在松山文創園區3號倉庫登場，微星（2377）將打造「文青咖啡廳」展示間。活動現場凡至攤位參加體驗活動除了能夠獲得專屬微星限量小禮，同時微星科技還與韓國超人氣療癒IP「PINK & VEN」合作，現場互動體驗可獲得獨家「PINK & VEN造型氣球」，攤位集章再參加大會抽獎活動，除了好玩又好拍外，味覺也絕對大滿足！

此次活動現場將展示微星最新推出的商務系列產品，包括：通過NVIDIA Studio認證的「PRO DP180商務桌機」秉持黑色色系，外型以竹子堅韌靈感轉化為精緻的雕琢，18升體積大小，搭配INTEL處理器與NVIDIA GeForce RTX顯示卡，豐富I/O連接埠，支援SD和Micro SD，最高外接4個顯示器，易於拆卸升級零組件，美學的設計，不只經典，更是個性配件。

「Modern MD271UL商務螢幕」是一款外型高雅設計的藝術品，4K UHD解析度、寬視角IPS面板，內建USB Type-C 連接埠65W 充電與90°垂直線材插拔、MSI EyesErgo護眼技術，不只賞心悅目，更是優雅態度。

「PRO MP161隨身螢幕」15.6“FHD IPS面板，內建2個喇叭、1.08公分厚度與0.75公斤的輕薄感，搭配 0° ~ 180°旋轉支架、MSI EyesErgo護眼技術，讓你出門有帶跟沒帶一樣輕鬆。

生活除了提升工作效率，更要富有咖啡意境的生活態度。活動期間將提供多項精彩的體驗活動，讓參與者深入了解並親身體驗微星商務產品的卓越性能。攤位體驗活動如下：

體驗活動一：體驗「微星咖啡機」，即可免費獲得「個人拉花咖啡1杯」(數量有限，送完為止)

體驗活動二：體驗「微星商務產品」於攤位內與拉花咖啡 or 手拿板拍照上傳「個人IG/FB限動或貼文」，並標註Hashtag #MSI，完成任務，即可獲得「視訊鏡頭1個」(數量有限，送完為止)