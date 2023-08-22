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紅鏈搶蘋單 再下一城

經濟日報／ 記者吳康瑋蕭君暉／台北報導
圖／經濟日報提供
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蘋果（Apple）公司。 路透
蘋果（Apple）公司。 路透
紅色供應鏈從台廠手上搶奪蘋果訂單持續擴大，繼立訊拿下AirPods與iPhone組裝訂單，大陸ODM大廠聞泰科技也在雲南昆明廠量產13吋Macbook Air，顯示陸企在蘋果筆電供貨比重擴大，逐步蠶食廣達、鴻海等台廠份額。

廣達、鴻海都對本季筆電市況相對保守，且蘋果供應鏈向來不評論對手與單一客戶訂單動態。廣達認為，筆電市場復甦緩慢，未來一年筆電出貨量預計下降20%，加上部份Chromebook訂單提前至6月出貨，墊高基期，該公司本季筆電出貨將下滑。

鴻海方面，董事長劉揚偉之前表示，鴻海在個人電腦（PC）相關產品爭取到更多市占率，但仍預期筆電產業需求放緩態勢將延續到下半年，因此，第3季電腦終端部門業績將與第2季持平，並較去年同期衰退。

目前蘋果筆電最大組裝廠為廣達，鴻海居次，筆電市況仍在調整期下，紅色供應鏈來勢洶洶。中國大陸證券網報導，中國大陸質量認證中心網站顯示，聞泰科技在昆明工廠量產搭載蘋果M2晶片的MacBook Air近日已獲得3C質量證書。

這代表繼搭載M1晶片的MacBook Air後，蘋果將搭載M2晶片的MacBook Air也放在大陸生產。過去蘋果Macbook Air產品線一直由廣達與鴻海兩家代工廠生產， 聞泰是蘋果筆電生產商中唯一的陸廠。

供應鏈人士表示，蘋果致力將MacBook筆電生產多樣化，以便在大陸各地更多地點生產。多年來，蘋果致力於將MacBook筆電的生產推廣到更多國家和公司。外界預估，蘋果最終計劃讓廣達製造55%的MacBook，鴻海負責35% ，聞泰負責10%。

聞泰以手機代工見長，今年4月宣布拿下三星2023年手機及平板電腦ODM訂單，聞泰近年來並透過收購車用電子廠商安世半導體、英國晶圓廠NWF，將業務版圖擴至半導體，並成功切入蘋果供應鏈。

紅色供應鏈搶單步伐從未停歇，之前立訊與歌爾聲學從英業達手上搶下AirPods代工訂單，立訊隨後也分食台廠既有的iPhone組裝訂單。不過，鴻海旗下鴻騰精密近期也規劃在印度生產AirPods，擠下歌爾，兩岸搶蘋單大戰互有往來。

蘋果供應鏈 筆電 鴻海

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