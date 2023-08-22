台積否認三度下修財測

半導體市況復甦腳步不如預期，媒體報導，台積電恐三度下修今年財測，惟台積電昨（21）日罕見於盤中發布重大訊息否認媒體報導，強調今年財測維持7月20日法說會時釋出的訊息不變。

法人指出，近期半導體市況仍未明顯復甦，台積電陸續傳出價格折讓等消息，但公司都並未發布重大訊息澄清，昨天媒體大篇幅報導台積電面臨三度下修今年財測壓力，台積電不僅透過重訊澄清，而且還是在盤中發布澄清訊息，更是過往少有的狀況。台積電出面表態，透露公司嚴正釐清市場負面疑慮的態度，力抗空頭，有助維繫多頭信心。

台積電昨日股價以537元作收，下跌2元，外資賣超4,894張，連續兩個交易日賣超，昨收盤價換算市值約13.93兆元，仍未站穩14兆元關卡。台積電股價自7月法說會前收盤價579元震盪走跌，累計迄今跌幅約7.3%，近一個月跌幅約3.7%。

台積電於重大訊息提到，針對媒體報導台積電傳將三度調降財測，此訊息純屬市場臆測，公司仍維持7月20日法說會對外公布的業務展望。

台積電於7月20日法說會二度下修今年美元營收展望，從由原預期年減低至中個位數百分比（約1%至6%）轉為年減10%。法人認為，台積電2023年營運展望暫時沒有新變化。

台積電一貫不評論單一客戶訊息，法人分析，台積下半年動能可望較上半年增強，雖然增幅可能不如預期，但包含蘋果新品已排定今年出貨目標而且輝達新款AI晶片L40S不需要使用CoWoS先進封裝，後續將可快速出貨，有助台積電順利達成今年二度修正後的美元營收目標。

另外，媒體報導指出，台積電自由現金流淨流出創單季新高，後續能否維持每季配發3元現金股利出現疑慮，加上終端需求疲軟，且中國大陸晶圓廠殺價競爭，恐影響台積電7奈米製程產能鬆動。

對此，法人分析，單純由自由現金流量指標推估後續股利發放狀況有失公允，加上存貨周轉天數僅代表新製程開出的正常狀況，亦不受大陸晶圓代工廠殺價影響。

法人指出，台積電目前除了發行大量公司債之外，同時亦手握大量美債，其中同樣包含政府機構不動產抵押貸款債券，相關債券在IFRS財報中難以顯現出來，且若台積電再度取得債券或進行大規模廠房建設支出，自然會讓自由現金流量減少，但若將債券變現或是客戶貨款進帳後，現金流量亦會出現改變，因此若以自由現金流量評估未來股利發放狀況實在有失公允。

至於大陸晶圓代工廠目前最先進僅為14奈米，法人認為，中芯的7奈米製程良率幾乎不具參考價值，因此即便大陸晶圓代工廠如何殺價競爭，都無法影響台積電7奈米製程業務。