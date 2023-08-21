英業達虛實元邦擬加開「元宇宙專區」 邀企業大廠進駐

代工大廠英業達（2356）今（21）日透露，旗下元宇宙虛實元邦平臺(VRSTATE），主要聚焦「博覽元宇宙(VRSTATE Expo)、元邦大講堂(VRSTATE Hall)、元邦會議室(VRSTATE Meeting room)、創新元宇宙(VRSTATE Innovation)」 等4大面向，且公司將額外開闢元宇宙空間與專區，並廣邀不同領域企業大廠進駐，合力建置虛擬元宇宙空間。

據了解，英業達元宇宙虛實元邦平臺(VRSTATE)，於今(2023)年發表後，獲各界熱烈支持，公司也大手筆加碼投資，並陸續推出多種應用場景，如教育元宇宙、工業元宇宙、文旅元宇宙、時尚元宇宙以及娛樂元宇宙，除可協助企業元宇宙升級，還能帶給用戶更多、更豐富的虛擬線上體驗。

英業達元宇宙虛實元邦(VRSTATE)看好數位經濟商機，打造虛擬元宇宙，提供企業客戶數位內容創建、AI模型訓練與數位安全治理服務，幫客戶建立虛擬會展或會議室，甚至協助訓練AI模型預錄多國語言轉換及文字生成等服務，打造如輝達創辦人黃仁勳所用的數位分身出席演說。

英業達強調，推出該服務的主要目標，鎖定為企業元宇宙升級需求外，產品發展也陸續推出各種應用場景，不僅集聚產官學研等各方面資源，也要推動元宇宙產業鏈與生態系的新商業模式，此外，公司也將開闢「元宇宙空間與專區」，歡迎各家廠商進駐，讓元宇宙經濟效益成長加速，共同打造數位經濟圈平台以創造增量經濟價值。