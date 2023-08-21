AI機器人女媧創造獲鴻海加碼投資 B輪挹注近2億元銀彈

主打自主研發AI機器人的台灣新創女媧創造（NUWA Robotics），今（21日）宣布獲得近2億元的B輪募資，由既有主要的投資法⼈鴻海（2317）領投，再次加碼投資，市場估值已上看 24 億元，此輪資金挹注除用於發展跨領域服務型機器人應用外，也將積極拓展全球業務版圖並擴大招募團隊，延攬海外拓展業務、AI 研發工程師、SLAM、軟體研發工程師、SRE、前後端研發工程師、產品維修工程師等，持續強化營運動能。

女媧創造曾以旗下 Kebbi 教育機器人創下千萬群眾募資紀錄，讓海內外超過千所學校導入作為輔助教材，因此成立不到五年時，便創下破億年營收佳績。近年女媧創造不僅拓展產品線至「跨領域」服務型機器人及「智慧製造」工業機器人，也推出 AI 機器人即服務（RaaS,Robot as a Service）解決方案，強化軟硬整合技術優勢，接續插旗日本、韓國、北美、中國大陸、香港、東南亞與中亞地區等數個國家，逐步擴張以國際市場為主軸的營運商模，實踐跨地域、領域的重大里程碑。

根據日商環球 (GII) 產業調查報告指出，2028 年全球 RaaS 市場規模預計將達 431 億 6,000 萬美元，在生成式 AI 所掀起的數位革命浪潮下，機器人服務雖不是新題材，但當 AI 被更廣泛開發與應用後，重複性高的工作將可被 AI 機器人所取代，而女媧創造正是看準市場長年面臨「人力短缺」、「既有自動化體驗不佳」痛點，不僅在 2023 上半年推出名為「NUWA Roflow」互動編輯平台，實現低門檻 No-Code 開發，更整合 Azure OpenAI 新增 KebbiGPT AI 加值服務，使機器人產品擁有更豐富個性與智慧化互動體驗。

女媧創造創辦人暨執行長郭柳宗分享：「我們將機器人看作職員的延伸，提出 RaaS 機器人即服務概念，從硬體、軟體、AI 三個層面，賦予服務機器人卓越的實用性，能夠應對各種需求情境，不僅可以緩解產業缺工問題，還能做到服務品質再升級，讓企業及商家的人力資源發揮更大價值。」