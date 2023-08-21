AI伺服器帶旺PCB需求 研調：產值高速成長

AI伺服器浪潮推升印刷電路板（PCB）產業水漲船高，研調機構集邦科技指出，AI伺服器帶動PCB價值增量，主要來自GPU板組，以A100為例可增加5.6倍，產值呈現高速成長，高技術PCB廠商有望受惠。

集邦科技（TrendForce）出具AI伺服器PCB需求剖析報告指出，受惠AI熱潮，2023年AI伺服器供不應求，預估搭載輝達（NVIDIA）A100/H100的AI伺服器出貨量，將自2022年的13萬台成長至24萬台，年增85%；2024年隨著台積電CoWoS產能逐步開出，出貨量將達到40萬台，年增64%。

集邦指出，預估2023年搭載A100、H100的PCB需求將年增86%，2024年將進一步成長，也達到年增64%的幅度。

搭載NVIDIA H100的AI伺服器自2022年底開始出貨，集邦認為，將使得2023年PCB相關產值增速高於需求面積，達到6.7億美元，年增127%。

集邦表示，AI伺服器PCB板主要可分為GPU板組、CPU板組與配件板，以NVIDIA DGX A100為例，其PCB價值含量較一般伺服器增加5.6倍，其中有約94%增量來自GPU板組，主要原因為一般伺服器大多沒有配置GPU，而NVIDIA DGX A100共配置8顆GPU。

集邦進一步指出，NVIDIA DGX H100的PCB用量僅較DGX A100增加0.3%，但平均ASP（平均銷售價格）卻提升44.2%，致使DGX H100的PCB產值較A100提升45%；預期未來隨AI伺服器持續升級，單機PCB用量雖未必持續增加，但產值仍將持續提升。

在銅箔基板（CCL）產業方面，集邦指出，相較一般伺服器，主流AI伺服器增加4至8顆GPU，且由於需要高頻高速傳輸資料，因此在PCB層數上有增加採用CCL，等級也有提升，帶動AI伺服器PCB產值達一般伺服器數倍。

整體而言，集邦科技說明，AI浪潮使得技術門檻提高，加上要進入AI伺服器供應鏈的廠商需經過資格審核，形成一定的進入障礙，能進入供應鏈的廠商隨之減少，高技術的PCB廠商將有望受惠。