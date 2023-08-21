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駭客猛攻台灣製造業只為了勒索？資安新創警示這問題

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

駭客組織攻擊手法不斷迭代更新，勒索軟體工具商業化更降低了攻擊門檻，根據資安業者調查，台灣每秒被駭客攻擊高達1.5萬次。趨勢科技轉投資成立的本土資安新創、主攻全球工業物聯網資安市場的TXOne Networks（睿控網安）研究發現，駭客大量攻擊自動化產線，產線因勒索軟體攻擊而停擺的時間平均為21天，每次停擺平均將造成高達280萬美元的財務損失。

但TXOne Networks進一步發現，近期駭客活動軌跡頻繁透露出地緣政治，警示駭客用意已非單純獲取短期財務報酬，而是具有更深層的意圖，比如造成國安問題。TXOne Networks執行長劉榮太表示，全球逐步對OT資安建立起一致共識，因為製造業不管是作為勒索的對象、或是國家戰略的攻防前哨站，對駭客來說都是顯著目標。

TXOne Networks將自8月23-26日參加台北國際自動化工業展，有鑑於當前製造業為主的工業產線等營運科技（OT）大量受駭客攻擊，TXOne展出工業防駭等解決方案外，也提出五大OT(工業控制系統等在內的營運科技)競爭關鍵點。

TXOne觀察發現，OT資安著重設備，資安部署應以設備為定睛點，人員操作行為次之；現今工控場域依然充斥大量老舊系統（如Windows XP），解決方案必須能夠同時對應新舊系統之需要；工控場域機台對於加裝第三方資安軟體仍多有限制，應以軟硬體交錯進行多層次防護，更能有效提升防禦範圍；許多廠區為了安全考量並不連上外部網路，在資安方案選擇上也應避免大量依賴雲服務的方案；維繫持續運轉的效能是OT的命脈，因此必須特別關注資安方案是否有著墨效能的最佳化。

資安 駭客 軟體

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