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國貿局攜手紡拓會推數位永續經營 智慧製造線上展8月21日登場

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

由經濟部國際貿易局指導，紡拓會主辦的台北紡織展（TITAS）將於10月17至19日假台北南港展覽館1館隆重登場。2023年台北紡織展以「機能應用、永續環保、智慧製造」三大主題規劃「線上型錄主題展」，自8月21日起推出第三波「智慧製造」線上主題活動，將聚焦紡織機械、縫製設備、數位印花機、檢測設備、CAD/CAM及自動化解決方案等精選產品。

紡拓會表示，為因應多變的市場需求，數位化可創造高度客製化及服務化的商業模式，迎合品牌少量多樣及短交期訂單需求。考量人力成本高漲，人口結構老化，產業技術斷層，供應鏈斷鏈等因素，轉型智慧製造成為未來紡織企業攸關生存的關鍵。

紡拓會指出，透過感測器、物聯網設備、雲端運算、大數據分析、人工智慧等數位科技應用，不但能幫助企業在供應鏈的製程及工序上，有效提升能源效率、降低生產能耗、優化能源利用、降低碳排放量、衡量供應鏈碳排績效，協助企業打造韌性供應鏈，達到精實生產，有效降低浪費，成就企業邁向環境保護、社會責任與公司治理的ESG目標。

台北紡織展「智慧製造」線上型錄主題展將於8月21日至9月27日展出，主要呈現TITAS參展商的精選產品，包括：自動化紡織機械與縫製設備、各式紡織品開發、成衣加工、模擬軟體等。

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