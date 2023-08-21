搶迪士尼5頻位 大戰再起

有線電視茶壺裡風暴再起。迪士尼退出台灣有線電視市場後，留下五個基本頻道頻位，每年授權費高達約七點四億元，引起各方勢力爭搶，「頻位大戰」開打。

迪士尼退出後，包括年代董事長練台生（壹電視家族、台視新聞台）、甲山林董事長祝文宇（寰宇家族）、宏達電董事長王雪紅的CATCHPLAY電影台、鏡電視新聞、境外頻道tvN等十個頻道想搶頻道位置、爭頻道授權費；有線電視系統業者則想趁機調降頻道授權費，因此業界形容有線電視產業「茶壺風暴」再起。

迪士尼集團旗下Baby TV、國家地理高畫質野生頻道、國家地理國際頻道（ＮＧＣ）、衛視中文台、衛視電影台等十一個頻道九月起退出台灣電視市場，其中位於有線電視基本頻道中十八頻位的ＮＧＣ，卅一頻位衛視中文台，六十一頻位衛視電影台，六十九頻位STAR Movies Gold，以及七十九頻位STAR World等五個有線電視基本頻道頻位都將空出，上述頻道每個月頻道授權費廿二元（每年約七點四億元），是有線電視史上牽動最多基本頻道上下架的一次，引起各方爭搶。

業界指出，不僅頻道積極搶位置，爭取頻道授權費，更希望可以定頻，才有固定廣告費收入；而有部分有線電視系統業者希望趁機調降五個頻位的頻道授權費，甚至讓新聞台上架，不僅省下授權費，還可增加上架費。

有線電視系統業者表示，目前有線電視非基本頻道的頻道業者，以及在ＭＯＤ上架的頻道業者都積極爭取迪士尼退出後的五個頻位，包括練台生旗下及代理的壹綜合、壹電影、ＮＨＫ世界台、台視新聞台，祝文宇的寰宇家族，王雪紅旗下的CATCHPLAY電影台，靖天家族、ＢＢＣ、Rock Entertainment、tvN、Love Nature等十多頻道爭搶。

迪士尼頻道退出台灣電視市場，業界嘩然，後續而來的新一波「頻位大戰」，更牽動有線電視產業版圖，一場茶壺風暴正在醞釀。