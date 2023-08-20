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大摩看Q3蘋果三大產品線出貨 恐旺季不旺

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
摩根士丹利（大摩）證券預期，在蘋果三大產品中，iPhone出貨相對最佳，估計第3季出貨4,900萬支，年減僅2%，季增幅則達20%。 美聯社
摩根士丹利（大摩）證券預期，在蘋果三大產品中，iPhone出貨相對最佳，估計第3季出貨4,900萬支，年減僅2%，季增幅則達20%。 美聯社

時序雖邁入下半年傳統電子產業旺季，不過今年消費端似有旺季不旺的現象。摩根士丹利（大摩）證券預期，在蘋果三大產品中，iPhone出貨相對最佳，估計第3季出貨4,900萬支，年減僅2%，季增幅則達20%。

大摩台灣區研究部主管施曉娟在最新的「大中華科技硬體」產業報告中指出，就蘋果第3季三大產品線的出貨狀況來看，其中iPhone相對持穩，iPad與MacBook生產訂單則下調，且第4季訂單能見度有限，反應需求疲弱的事實。

施曉娟表示，根據供應鏈的調查顯示，第3季蘋果iPhone出貨量仍為4,900萬支不變，其中8月底新機款iPhone 15開始出貨，使得單季整體iPhone出貨數量中，iPhone 15約2,100萬支，占總iPhone產量約43%。

而整體下半年iPhone 15出貨量預估仍維持9,000萬支水準，較去年同期iPhone 14出貨量年增約10%。施曉娟並預期在10月上旬前，iPhone 15系列訂單都不會進行調整。

iPad方面，由於第2季銷售狀況持續放緩，並很可能持續到下半年，因此施曉娟下調第3季出貨量200萬台（其中包括100萬台iPad Air、50萬台10.2吋iPad、及50萬台iPad Pro）、至1,350萬台，年減25%、季增17%。

至於在MacBook方面，施曉娟雖未明確預估數據，但根據調查顯示，今年的生產進度也比往年慢，預期出貨量於第3季末、第4季初也不會出現顯著增長，主要原因很可能是受到需求不旺所影響。

不過在整體筆電（NB）出貨量上，繼7月前五大NB ODM廠出貨量來到1,080萬台、優於預期8%後，預估8月出貨量將與7月相當、約1,070萬台，因此施曉娟調高整體第3季NB出貨量4%、至3,340萬台，季增1%、年減10%。

整體相關智慧機與NB供應鏈中，施曉娟看好廣達（2382）、緯創（3231）、大立光（3008）、玉晶光（3406），均給予「優於大盤」評等；仁寶、宏碁、華碩、和碩、鴻海、鴻準、臻鼎-KY、台郡、GIS-KY等均為「中立」；至於可成、欣興等則「劣於大盤」。

iPhone 14 iPhone iPad

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