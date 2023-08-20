消費動能降 科技業恐旺季不旺

上市櫃公司半年報出爐。台積電不負護國神山之名，以淨利三八八七億元再奪「獲利王」寶座，大立光則以每股獲利五十二點三三元拿下上市櫃企業ＥＰＳ冠軍。雖然科技股依然為台股要角，但展望下半年，部分企業大老看法保守，法人直言終端需求仍疲弱，旺季動能恐不如往年正常水準。

綜觀今年上半年，法人指出終端市場消費動能降溫，尤其智慧型手機市場持續冷淡，使部分科技股面臨庫存調整；科技業除晶圓代工、ＩＣ設計、網通仍交出不錯成績單之外，下游零組件業者因缺乏庫存回補需求，表現不如預期。

面對下半年景氣，多數業者態度保守、趨於觀望，預料庫存修正時間跟著拉長，不過從多數企業大老的觀察中可以發現，ＡＩ（人工智慧）依然會是科技股下半年、乃至於未來數年獲利關鍵。

台積電總裁魏哲家就指出，生成式ＡＩ需要更高的運算能力和互連頻寬，推動半導體含量增加，無論是使用ＣＰＵ（中央處理器）、ＧＰＵ（繪圖處理器）、抑或是ＡＩ加速器，這些都需要先進技術與強大的晶圓製造，這些都是台積電的優勢；雖然目前台積電ＡＩ營收只占百分之六，但他預期未來五年，相關需求年複合成長率將近百分之五十，帶動台積電ＡＩ營收占比擴增。

對傳統ＰＣ產業來說，除運用ＡＩ打造新應用，ＡＩ ＰＣ也是新發展。

ＡＩ ＰＣ與傳統電腦硬體上有何不同？華碩共同執行長胡書賓說，ＡＩ能讓ＰＣ增加生產力與娛樂體驗，為此，未來的ＣＰＵ也會設計、配置新的運算單元搭配這項新發展，作業系統、應用程式也會有對應調整；華碩會積極研發相關功能，並與戰略夥伴合作布局，這對產業、對華碩都能帶來可觀的成長機會，預料明年第三季後將逐步成熟。

只不過，ＡＩ發展雖然談得火熱，仍不敵今年下半年冷淡的全球總體經濟，法人表示，今年上半年全球多數零售業表現都不好，顯見消費者仍然不願輕啟荷包購物，這恐怕也會讓下半年科技業傳統旺季，浮現旺季不旺走勢。