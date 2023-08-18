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日月光投控藉舉辦最佳供應商獎 與供應商宣示淨零碳排決心

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光投控今日舉辦最佳供應商獎，並與供應商宣示淨零碳排決心。圖/日月光提供
日月光投控今日舉辦最佳供應商獎，並與供應商宣示淨零碳排決心。圖/日月光提供

日月光投控（3711） 今（18）日於台北盛大舉行「2022最佳供應商頒獎典禮」，來肯定表現卓越的供應鏈夥伴。這次為疫情後首次舉辦實體典禮，全場近400位與會，旗下子公司之日月光、矽品、環電連袂出席，同時與供應商進行減碳淨零宣示儀式，以引導全球電子產業供應鏈重視地球環保議題，善盡企業社會責任。

典禮中頒發最佳供應商獎項12家，共有101家企業來自全球半導體業界的封測設備、原物料、零件、加工等供應商受邀出席，以及來自台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，為供應鏈永續經營議題演講，現場更邀請20家供應商上台，為減碳目標進行宣誓。

日月光投控營運長吳田玉表示，日月光不僅與上下游供應鏈發展長期穩定的夥伴關係，更清楚為了因應經濟環境日趨嚴苛，供應鏈必須更加團結合作，才能以最有效的方式降低營運風險。感謝上下游供應鏈夥伴在技術創新及持續供應，將繼續帶動半導體封測供應鏈永續發展為宗旨，提升競爭力追求雙贏。

日月光投控採購長唐瑞文表示，為了滿足客戶需求及創造價值，公司將聚焦於以策略觀點提升，整合採購並簡化作業流程，讓採購成為價值驅動者，帶動工廠與重要供應夥伴建立更緊密的共生關係，進而擴大對客戶的價值貢獻。感謝所有供應商的支持，同時鼓勵績效表現卓越的夥伴，因此頒發「最佳供應商獎」。

2022年獲日月光供應商12家得獎名單如下（依英文字母順序）：

愛德萬測試股份有限公司 (Advantest Taiwan Inc.)

樺塑企業股份有限公司 (Hwa Shu Enterprise Co.,Ltd.)

美商庫力索法股份有限公司 (Kulicke & Soffa Pte, Ltd.)

村田電子貿易有限公司 (Murata Manufacturing Co., Ltd.)

南亞電路板股份有限公司 (Nan Ya PCB Co., Ltd.)

日鐵微金屬株式會社 (Nippon Micrometal Corp.)

力森諾科國際股份有限公司 (Resonac Corporation)

昇貿科技股份有限公司 (Shenmao Technology Inc.)

新光電氣工業株式會社 (Shinko Electric Industries Co., Ltd.)

住友電木株式會社 (Sumitomo Bakelite Co., Ltd.)

東和半導體設備股份有限公司 (TOWA Corporation)

臻鼎科技股份有限公司 (Zhen Ding Technology Co., Ltd.)

日月光 半導體 科技股

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