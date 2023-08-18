日月光舉行最佳供應商頒獎典禮 上百家全球供應鏈出席

封測大廠日月光投控（3711）今（18）日於台北盛大舉行「2022最佳供應商頒獎典禮」，來肯定表現卓越的供應鏈夥伴。這次為疫情後首次舉辦實體典禮，全場近400位與會，旗下子公司之日月光、矽品、環電連袂出席，同時與供應商進行減碳淨零宣示儀式，以引導全球電子產業供應鏈重視地球環保議題，善盡企業社會責任。

典禮中頒發最佳供應商獎項12家，共有101家企業來自全球半導體業界的封測設備、原物料、零件、加工等供應商受邀出席，以及來自台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，為供應鏈永續經營議題演講，現場更邀請20家供應商上台，為減碳目標進行宣誓。

日月光投控營運長吳田玉博士表示，日月光不僅與上下游供應鏈發展長期穩定的夥伴關係，更清楚為了因應經濟環境日趨嚴苛，供應鏈必須更加團結合作，才能以最有效的方式降低營運風險。感謝上下游供應鏈夥伴在技術創新及持續供應，我們將繼續帶動半導體封測供應鏈永續發展為宗旨，提升競爭力追求雙贏。

日月光投控採購長唐瑞文表示，為了滿足客戶需求及創造價值，公司將聚焦於以策略觀點提升，整合採購並簡化作業流程，讓採購成為價值驅動者，帶動工廠與重要供應夥伴建立更緊密的共生關係，進而擴大對客戶的價值貢獻。我們感謝所有供應商的支持，同時鼓勵績效表現卓越的夥伴，因此頒發「最佳供應商獎」。

日月光投控以封裝測試服務及系統核心技術整合領先全球，供應鏈是日月光商業價值鏈的重要延伸，對全球電子產業供應鏈產生一定的影響力，因此本次盛會亦以「攜手供應鏈-邁向淨零，共創價值」為永續經營主題，邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使以「淨零供應鏈的機會與挑戰」進行專題演講。

並且邀請20家供應商上台，為減碳設立的積極目標「2030年減碳20％、2050年淨零排放」進行宣誓儀式。日月光將與這些供應商共同定期檢視進度，並提供必要協助以確保目標達成，以期望提升產業鏈優勢，強化整體競爭力。