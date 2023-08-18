快訊

好市多又出包！這款大蒜調味粉檢出殘留農藥

景氣近八年最慘！主計總處下修GDP至1.61%

減稅利多！基本生活費調升至20.2萬元 多口之家將受惠

日月光投控最佳供應商頒獎典禮 12家廠商入列

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
日月光舉行「2022最佳供應商頒獎典禮」，共有12家供應商獲獎，肯定表現卓越的供應鏈夥伴。圖／日月光提供
日月光舉行「2022最佳供應商頒獎典禮」，共有12家供應商獲獎，肯定表現卓越的供應鏈夥伴。圖／日月光提供

日月光投控（3711） 今（18）日於台北盛大舉行「2022最佳供應商頒獎典禮」，來肯定表現卓越的供應鏈夥伴。這次為疫情後首次舉辦實體典禮，全場近400位與會，旗下子公司之日月光、矽品、環電連袂出席，同時與供應商進行減碳淨零宣示儀式，以引導全球電子產業供應鏈重視地球環保議題，善盡企業社會責任。典禮中頒發最佳供應商獎項12家包含愛德萬、臻鼎、昇貿等廠商入列。

典禮中頒發最佳供應商獎項12家，共有101家企業來自全球半導體業界的封測設備、原物料、零件、加工等供應商受邀出席，以及來自台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，為供應鏈永續經營議題演講，現場更邀請20家供應商上台，為減碳目標進行宣誓。

日月光投控營運長吳田玉博士表示，日月光不僅與上下游供應鏈發展長期穩定的夥伴關係，更清楚為了因應經濟環境日趨嚴苛，供應鏈必須更加團結合作，才能以最有效的方式降低營運風險。感謝上下游供應鏈夥伴在技術創新及持續供應，我們將繼續帶動半導體封測供應鏈永續發展為宗旨，提升競爭力追求雙贏。

日月光投控採購長唐瑞文表示，為了滿足客戶需求及創造價值，公司將聚焦於以策略觀點提升，整合採購並簡化作業流程，讓採購成爲價值驅動者，帶動工廠與重要供應夥伴建立更緊密的共生關係，進而擴大對客戶的價值貢獻。我們感謝所有供應商的支持，同時鼓勵績效表現卓越的夥伴，因此頒發「最佳供應商獎」。

日月光投控以封裝測試服務及系統核心技術整合領先全球，供應鏈是日月光商業價值鏈的重要延伸，對全球電子產業供應鏈產生一定的影響力，因此本次盛會亦以「攜手供應鏈-邁向淨零，共創價值」為永續經營主題，邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使以「淨零供應鏈的機會與挑戰」進行專題演講，並邀請20家供應商上台，為減碳設立的積極目標「2030年減碳20%、2050年淨零排放」進行宣誓儀式。日月光將與這些供應商共同定期檢視進度，並提供必要協助以確保目標達成，以期望提升產業鏈優勢，強化整體競爭力。

2022年日月光供應商得獎名單如下（依英文字母順序）:

最佳供應商獎

● 愛德萬測試股份有限公司 (Advantest Taiwan Inc.)

● 樺塑企業股份有限公司 (Hwa Shu Enterprise Co.,Ltd.)

● 美商庫力索法股份有限公司 (Kulicke & Soffa Pte, Ltd.)

● 村田電子貿易有限公司 (Murata Manufacturing Co., Ltd.)

● 南亞電路板股份有限公司 (Nan Ya PCB Co., Ltd.)

● 日鐵微金屬株式會社 (Nippon Micrometal Corp.)

● 力森諾科國際股份有限公司 (Resonac Corporation)

● 昇貿科技股份有限公司 (Shenmao Technology Inc.)

● 新光電氣工業株式會社 (Shinko Electric Industries Co., Ltd.)

● 住友電木株式會社 (Sumitomo Bakelite Co., Ltd.)

● 東和半導體設備股份有限公司 (TOWA Corporation)

● 臻鼎科技股份有限公司 (Zhen Ding Technology Co., Ltd.)

日月光邀請20家供應商，為減碳設立目標「2030年減碳20%、2050年淨零排放」進行宣誓儀式。圖／日月光提供
日月光邀請20家供應商，為減碳設立目標「2030年減碳20%、2050年淨零排放」進行宣誓儀式。圖／日月光提供

日月光 減碳 半導體

延伸閱讀

大立光、日月光 四檔俏

日月光7月營收創今年新高 並向宏璟買K27廠近75%產權

日月光公布第2季營運成果 上半年EPS 3.16元

日月光投控第2季獲利11季次低 上半年每股賺3.16元

相關新聞

日月光投控藉舉辦最佳供應商獎 與供應商宣示淨零碳排決心

日月光投控（3711） 今（18）日於台北盛大舉行「2022最佳供應商頒獎典禮」，來肯定表現卓越的供應鏈夥伴。這次為疫情...

日月光「最佳供應商」Top 12出列 400位貴賓齊拚減碳

日月光投控今日（8月18日）在台北盛大舉行「2022最佳供應商頒獎典禮」，來肯定表現卓越的供應鏈夥伴。

群翊董座：訂單能見度到明年Q1 景氣多變明年業績先看持平

上櫃PCB暨載板設備商群翊（6664）今（18）日受邀櫃買業績發表會，群翊董事長陳安順率領團隊出席。陳安順接受提問指出，...

隱形冠軍／圖靈鏈加密數位證書 打造產業信任網

台灣圖靈鏈公司由執行長胡耀傑、技術長杭孟澤在2020年創立，主打區塊鏈技術為基礎的數位證書產品「圖靈證書」，想要建立無國界的數位信任網。

股東控亞太股臨會通過遠亞合併有瑕疵 亞太公告回應了

亞太電信今年4月15日舉行股東臨時會通過亞太電信擬與遠傳電信合併案，有股東認為程序有瑕疵，決議無效，並將亞太電信告上法院...

步入歷史的黑莓機 如何花3年華麗轉身

加拿大業者黑莓（BlackBerry）曾以一款具有類似電腦鍵盤的黑莓機風靡全美手機市場，但最終不敵蘋果、Google主導的智慧手機市場，退出手機舞台，當即將被世人遺忘時，如今該公司卻以軟體服務為核心產品，攜手鴻海集團（2317）搶攻電動車市場，究竟黑莓是如何華麗轉身，令外界好奇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦