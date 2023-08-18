凱崴：下半年鑽孔復甦較快 泰國加碼布局待董事會討論

凱崴（5498）今（18）日受邀櫃買業績發表會，代理總座初從維提到，今年下半年看來因大型PCB廠商客戶結構因素有望較快復甦，相應的鑽孔回復速度可望快於其他事業。

凱崴統計今年第2季鑽針營收69%，鑽孔19%，其餘為代理CCL等營收約12%。

初從維提到，去年下半年營收下降主要是鑽孔代鑽部分，該部分包含雷射與機械、少部分成形與電測，因為大陸手機市場除了蘋果以外持續衰退，該領域運用最多是雷鑽也使得代鑽業績大幅下降。

第二，初從維提到，公司機械鑽孔在昆山、武漢、深圳與台灣廠區生產，各區域客戶不同台灣配合載板廠需求但先前因大環境影響相關需求外包減少。

依據凱崴說明，展望下半年，鑽孔包含前三大載板與PCB大廠AI用板需求，昆山駐廠代工影響較小，武漢配合特斯拉PCB廠商訂單下半年有望滿載。AI相關伺服器PCB主要是少數幾家大廠，其中配合伺服板龍頭廠鑽針供應，其餘大廠後續切入也有望配合鑽針需求。

至於東南亞設廠方面，初從維說，國外客戶要求兩岸之外要有產能，目前大部分PCB廠投資泰國公司有設立泰國分公司配合泰鼎（4927），目前依據客戶需求與發展評估跟隨腳步而進一步投資，目前董事會再討論若有後續會公告。