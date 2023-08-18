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股東控亞太股臨會通過遠亞合併有瑕疵 亞太公告回應了

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

亞太電信今年4月15日舉行股東臨時會通過亞太電信擬與遠傳電信合併案，有股東認為程序有瑕疵，決議無效，並將亞太電信告上法院。亞太電信公告智慧財產及商業法院出爐。但亞太電信強調，有關合併案過程，亞太一切程序合法合規，並無任何瑕疵。

亞太電信表示，非常遺憾智慧財產及商業法院有不同見解，因目前本公司尚未收到判決書，後續處理待收到判決書後再行研議辦理。

亞太電信公告指出，亞太電信於5月23日接獲智慧財產及商業法院商業庭寄送之起訴狀，先位之訴聲明為：「一、確認被告亞太電信股份有限公司於民國111年4月15日召開之股東臨時會所通過之『討論事項(一)本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案』決議無效。訴訟費用由被告負擔。」，備位之訴聲明為：「一、被告亞太電信股份有限公司於民國111年4月15日召開之股東臨時會所通過之『討論事項(一)本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案』決議應予撤銷。訴訟費用由被告負擔。」。

亞太電信公告指出，原告先位之訴駁回，被告於民國111年4月15日召開之股東臨時會討論事項第一案「本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案」決議應予撤銷，訴訟費用由兩造各負擔二分之一。

至於對公司財務業務影響及預估影響金額，亞太電信表示，本公司尚未收到判決書，待收到判決書後再行評估對本公司財務業務影響，而因應措施及改善情形，本公司尚未收到判決書，待收到判決書後將與律師研議後續訴訟事宜。

亞太電信 股東臨時會 遠傳電信

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