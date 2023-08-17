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看好AI創造的效益 IBM調查：全球7成CEO認應用先進AI技術是新優勢

中央社／ 台北17日電
IBM今天公布年度全球CEO調查報告，近7成受訪者肯定人工智慧（AI）技術可以為企業創造廣泛的效益，75%受訪者認為「應用先進的AI技術」是新的企業競爭優勢。本報資料照
IBM今天公布年度全球CEO調查報告，近7成受訪者肯定人工智慧（AI）技術可以為企業創造廣泛的效益，75%受訪者認為「應用先進的AI技術」是新的企業競爭優勢。本報資料照

科技服務公司IBM今天公布年度全球CEO（執行長）調查報告，近7成受訪者肯定人工智慧AI）技術可以為企業創造廣泛的效益，75%受訪者認為「應用先進的AI技術」是新的企業競爭優勢。

根據調查結果，半數受訪CEO表示，自己企業的產品或服務已經使用AI技術，應用比例最高的業務領域包括客服、IT、製造、供應鏈與物流、市場行銷。

談到未來3年的工作要務，近一半的受訪CEO把「提升企業生產力」視為工作第一要務，重要性由2022年的第6名躍升至2023年的第1名。此外，「採用現代化科技」與「網路安全與資料隱私」議題並未出現在2022年的CEO工作清單上，今年也異軍突起，位居第2名與第4名。

台灣IBM公司總經理李正屹說，AI科技必須能夠為企業創造具體的商業價值，促進社會更好的發展，才能達到「科技永續」目標。

李正屹表示，IBM長期投資與專注於AI科技的發展與商業應用，歸納出4個企業級AI需要具備的特質，包括「開放」、「可信任」、「專注於業務」、「能為企業創造商業價值」。

在2023年第2季，IBM與牛津經濟研究院（Oxford Economics）合作，以問卷與深度訪談並進方式，邀請來自全球30多個國家與地區、24個產業、3000多名企業CEO，針對「企業採用生成式AI科技」主題提供觀點、分享管理經驗，並由IBM商業價值研究院整理與分析。

AI IBM 人工智慧

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