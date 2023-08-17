福特 All-Electric Ford Mustang Mach-E年度300輛配額全數被搶訂一空

Ford在台導入的首輛純電車款—八月初正式在台啟動預約訂購的全新純電跑旅The All-Electric Ford Mustang Mach-E，強調承繼Mustang家族性能DNA，結合數位座艙科技、Level 2智駕輔助系統以及電池能源技術，創造熱烈關注，福特六和原取得之2023年度300輛在台配額已全數被預訂。其中，性能GT車型訂單占比超過七成。

為回應市場熱烈需求，福特六和亦在最短時間內成功爭取到150輛額外配額可於2023年交付，滿足所有熱愛Ford Mustang Mach-E的車迷們。

福特公司表示，Ford Mustang Mach-E於全台Ford指定展示中心巡迴之展出亦於八月份熱烈進行中，請車迷們把握近距離賞車的好機會，搶訂今年額外配額。