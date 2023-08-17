宏碁深耕電競市場 電競電腦第二季在德國市占第一

據最新市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）電競電腦第二季於德國以21%市占率位列第一，年增率以11%大幅領先業界（均值負15%），為唯一連續4個月正成長的電腦品牌。此外，宏碁電競電腦單月亦表現不俗，六月以22%市占率蟬聯當地市場冠軍，年增率更達19%（均值負8%）。

宏碁積極深耕電競市場，持續推出能帶給玩家嶄新遊戲體驗的產品，並在電競大國德國獲得玩家青睞，取得佳績。

除此之外，宏碁於近日跨大高階電競筆電產品線，發表全新Predator Triton 16，機身採用精緻且閃亮耀眼的銀色金屬外殼，透過強大運算能力及顯示螢幕，在快速移動的遊戲場景中，為玩家呈現流暢無阻、栩栩如生的視覺效果。