晶心科 RISC-V 獲群聯導入 打進PCIe Gen 4供應鏈

RISC-V矽智財（IP）供應商晶心科（6533）和NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）今（17）日共同宣佈：群聯屢獲殊榮的PCIe Gen4x4 SSD控制晶片X1 （PS5020-E20）原即採用晶心科的AndesCore N25F處理器。

AndesCore N25F是一款基於AndeStar V5架構的32位元CPU IP核心，在RISC-V架構的基礎上進行了擴展並保持了相容性。它採用經過最佳化的五級流水線設計，可以提供領先的每兆赫（per-MHz）性能，並具有出色的效率。

群聯X1 SSD平台是一款針對企業SSD市場的U.3 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD儲存方案。它在隨機讀取IOPS速度方面的大幅提升, 使其非常適用於處理數千個用戶端的人工智慧訓練和應用伺服器。X1平台提供了更高的速度和更低的功耗，以具有成本效益的解決方案消除了性能瓶頸，顯著提高了服務品質（QoS），並為關鍵商務應用提供了最高水準的資料完整性和安全性。

群聯研發副總鄭國義表示，從晶心科之前的V3架構到基於RISC-V的V5架構，雙方的合作已經持續了近十年。晶心科技提供的處理器有許多選配功能，而Andes Custom Extension （ACE）自動化工具非常強大，可以根據我們確切的需求客製化指令。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌博士表示，晶心科的AndesCore N25F提供了高效的性能和靈活的配置，使其成為高性能嵌入式控制器的理想選擇。事實上，N25F一直是最暢銷的RISC-V核心。