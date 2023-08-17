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今年超夯 ETN 元大 ESG 配息 N 掛牌後最高漲幅曾達17.8%

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

今年高股息的題材火熱，熱門的高股息 ETF 上半年漲幅超過三至四成，投資人不僅賺到高股息也賺到價差。而元大ESG 配息N（代號：020038）自今年7月3日掛牌上市以來，無論是人氣或是買氣，都可堪稱是今年超火紅的ETN，股價的績效表現也是當仁不讓，掛牌迄今最高漲幅曾達17.8%（7/31最高價曾來到新台幣5.89元），與同期間高股息ETF中的「0056元大高股息」以及「00878國泰永續高股息」同屬領先集團！

ETN與ETF分不清？眉角看過來！

ETF 為投資人所熟知，是掛牌交易的指數型基金，由投信公司所發行，那 ETN 呢？ETN 買賣方式與股票和 ETF 相同，差異在於發行人是證券商，設有到期日，到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差，報酬來自於發行人承諾給予連結指數的報酬，所以 ETN 投資人須承擔發行人的信用風險，提醒投資人可以挑選信用良好的大型券商，比較有保障。

連結指數今年現金殖利率高達8.51%！

「元大ESG配息N」（020038）所連結之「特選 ESG 高股息報酬指數」納入永續分數高、獲利佳且殖利率表現良好的成分股，其中聯發科、聯詠、長榮等，今年殖利率達到9.7%、 8.6%、45%，指數本身之現金殖利率高達8.51%，回測過去近五年的平均現金殖利率也有5.4%的高水準表現，計算近五年的含息報酬率達205%，擊敗同期大盤192%的表現（2018/7~2023/6）。顯示元大 ESG 配息N的指數選股策略，可幫助長期投資人享有相對穩定的高配息與報酬！

不到六千元，小資輕鬆享受高股息

元大 ESG 配息N最新價格為新台幣5.49元，一張不到新台幣6,000元，就可搭上高股息列車！自今年7月3日上市以來，元大 ESG 配息N累積報酬率約為10%，且穩居2023年 ETN 的銷售王寶座，提供高股息愛好者一個低門檻的好選擇！

ETN 是指數投資的一種，不僅投資手續費低，交易也非常方便。只要有證券帳戶，就可以買賣，且交易稅僅千分之一。但要提醒投資人，ETN 設有到期日及提前到期的機制，投資前請詳閱公開銷售說明書。有興趣的投資人，請至元大證券 ETN 官網查詢。

00878國泰永續高股息 ETN

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