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Google Bard推手紀懷新：台有發展AI潛能

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
Google傑出科學家紀懷新博士。圖／Google提供
Google傑出科學家紀懷新博士。圖／Google提供

Google AI（人工智慧）大型語言模型Bard今年推出以來備受關注，不過，外界擔心AI是否會出現「幻覺」，也就是AI提供的資訊不夠準確，這也是目前市面上AI語言模型的通病；Google（谷歌）傑出科學家紀懷新昨天指出，AI大型語言模型仍處早期發展階段，並存在五大限制，為了讓AI語言模型更準確，Google Bard會藉由搜尋功能來尋找事情真假的相關來源，讓AI語言模型能日益精準。

微軟投資的ChatGPT去年底一推出立刻掀起熱潮，Google也在今年二月推出Bard，但剛上線時，Bard在回答韋伯太空望遠鏡問題時出現失誤，但Google積極強化Bard功能，七月也推出大型更新，支援繁體中文等四十種語言。

Google Bard團隊其中一個關鍵靈魂人物，就是來自台灣的紀懷新，他在Google任職傑出科學家，在加入Google之前，紀懷新曾是帕羅奧多研究中心增強社群認知小組的區域經理及首席科學家，他今年初也獲選為電腦協會院士（ACM Fellow），Bard正是出自他所帶領的研究團隊。

紀懷新隸屬Google美國總部團隊，紀懷新說，這次回來台灣，主要是希望參與學術交流，同時也希望與Google台灣的員工做一些交流，他認為，台灣在AI領域有些發展潛能，希望能有一些貢獻。

面對AI大型語言發展的準確性、偏差性、人格化、偽陽性/偽陰性、惡意提示的刻意攻擊等五項限制，紀懷新表示，在詢問複雜或講求事實的主題時，大型語言模型的回應可能未必準確，也可能反映訓練資料中的特定觀點，系統的回應也可能讓人以為它有個人意見或感受。Google也在尋找解決方法，希望在運用科技突破性發展帶來福祉的同時，降低相關風險。

語言 團隊 韋伯太空望遠鏡

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