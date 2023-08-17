台積電成立2奈米One Team

台積電為站穩先進製程的領先地位，消息人士透露，內部已組成二奈米「One Team」任務編組，衝刺二奈米試產及量產，推動新竹寶山和高雄廠於二○二四年南北同步試產、二○二五年量產。

台積電創辦人張忠謀日前出席台積電全球研發中心啟用儀式時，勉勵台積人記取英國海軍的前車之鑑，不要因為新中心落成，重蹈英國海軍的沒落之路。台積也從善如流，組成二奈米（N2）「One Team」。消息人士說，這個任務編組同時編制寶山及高雄廠量產前研發團隊人員，將成為協助寶山廠及高雄廠廠務人員接手試產及量產作業的種子部隊。

據調查，在三奈米及二奈米先進製程有不能遭對手進逼，及七奈米和部分成熟製程因訂單減少導致產能下降的雙重壓力，台積電配合二奈米計畫推動，也罕見進行建廠以來「騰籠換鳥」人力和產能大調動。初步估計，將調集中科15B廠逾四百人及南科15A廠的逾三百名人力，投入支持新竹寶山和高雄廠的二奈米計畫。

台積電證實公司成立「N2 One Team」任務編組，但拒絕透露有多少人員編制及執行項目。也拒絕評論中科15廠和18廠的人員調度作業，是否與二奈米計畫有關。