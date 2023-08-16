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台指期夜盤漲點收斂！輝達獨強、美股四大指數拉回 法人這樣看後市

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
股市示意圖。路透社
股市示意圖。路透社

美國十年期公債殖利率續攀升，美股四大指數開盤走跌，在市場高度期待輝達（NVIDIA）23日財報與財測下，股價持續逆勢走揚逾1%，台積電（2330）ADR小跌、聯電（2303）ADR拉會回近2%，以至於台指期夜盤漲點收斂，再度壓制16,400點之下拉鋸。

在籌碼面，現貨部分，三大法人賣超122.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2249口至6634口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少1212口至2370口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2435口至10506口。

展望後市，法人分析，台股今以長下影線黑K作收，雖回測半年線、且跌破前低，但好在有守，化解偏空的格局，然短線型態仍偏弱勢，加上國際股市尚未回穩也造成壓力，止跌回穩訊號尚不明顯，本周將持續觀察半年線支撐力道。

以資金面來看，8月行情走跌，有利於空方走勢，今日台指期結算，外資空單減碼，明日對於行情的壓力有舒緩作用，不過，新台幣表現仍不利於資金動能。

台指期結算 三大法人

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