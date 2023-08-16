Google傑出科學家紀懷新：硬體支援LLM可為發展方向

國際科技大廠競爭生成式AI，大型語言模型(LLM)技術備受重視。Google今年初推出對話機器人Google Bard，領導研發團隊的Google傑出科學家紀懷新表示，以硬體為主力的台灣人才可以積極研究LLM技術與硬體的整合，Google Bard也很樂於與擁有少數語言資料庫(如台語、客語)的學者、學術界合作，擴大Bard未來的辨識和多種樣態的資料分析能力。

紀懷新是Google為數不多的「傑出科學家」，在Google 帶領「Brain」研發團隊，專注AI架構、人機互動、機器學習、自然語言處理等相關技術研發，2013年至今有700多項成果，應用在Google的多項服務中，包括YouTube的推薦系統、遊戲的深度學習、手機系統的搜尋功能。目前Google Bard與LLM技術應用與研究，也是他旗下團隊研究的項目之一。

Google在今年初推出的實驗性對話式AI服務Google Bard後，7月起更擴大支援全球包含繁體中文在內的40種語言。紀懷新指出，Bard能做出正確的回應是基於LLM豐富的資料，但在自然語言中，收集數據很困難，對於特殊的少數語言( low resource language)，例如台語、客語、原民語等，要建立資料庫更不容易，全球不同地區可能有很多的研究及資料，Google也願意互相合作，以取得品質好的數據。

他指出，台灣學術機構如中研院對語言相關資料庫很重視，對於和這類學術機構合作，或是在台語、客語等語言模型上，都是可以合作的機會。

台灣是Google海外最大研發中心，紀懷新也指出，Bard的後端技術是數學、物理上的推展，台灣是硬體強大的地區，硬體技術和AI、機器學習彼此互相關聯，在台灣若能軟硬兼顧是一個很好的時機。他也指出，LLM是大模型，將來「縮小」進入終端設備是一個課題，台灣學術機構若有能力軟硬體兼顧，硬體支援LLM將會是很好的發展方向。