法國外貿銀行：台灣經濟反映去庫存周期較預期延長

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，雖然消費的周期性反彈幫助台灣避免第2季經濟再次陷入衰退，但全球需求疲軟帶來的壓力仍顯而易見。台灣作為全球電子產品和半導體供應鏈中不可或缺的一環，總體表現也反映這些行業在全球的表現，從中可見短期前景仍不理想。

法國外貿銀行全新「亞洲電子產品庫存壓力指標」顯示，去庫存周期較預期延長。艾西亞分析，台灣目前的主要問題是由於庫存過多及需求非常低迷，導致去化庫存的周期很長。

艾西亞指出，新冠疫情爆發後，供應不足成為主要問題，因此全球製造商紛紛保留更多庫存以防生產中斷。急於獲得和囤積的晶片在需求放緩之際，反而造成庫存過量的現象，尤其升息仍影響電子產品銷售。這個問題看起來不複雜，但不容易量化。

「法國外貿銀行亞洲電子產品庫存壓力指標」，追蹤台灣、日本及南韓的出貨量和庫存成長之間的差距。艾西亞發現，最新一輪的去庫存周期早在 2022 年 3 月就已經開始，估算缺口在30%或以上。2022 年第3季情況有所改善，但隨後再次惡化。

艾西亞表示，整體而言，這是自 2000 年以來最長的去庫存周期，到2023 年 5 月已有 15 個月。隨著新一輪的去化庫存，亞洲電子製造業面臨壓力正在上升，復甦可能會延遲至 2023 年底。整體來說，台灣經濟不景氣的癥結在於出口，而多個以製造業為主的亞洲市場都面對同樣的問題。